Оля Полякова в латексному платті показала розкішну фігуру

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники Полякової назвали її "русалкою"

Українська Королева ночі Оля Полякова, яка нещодавно представила відвертий сингл "Коханка, відвідала вечірку з нагоди святкування дня народження журналу Viva! (глянцю в цьому році виповнилося 14 років). Для урочистої події українська виконавиця вибрала екстремально облягаюче вечірнє плаття з латексу зеленого кольору, яке дуже вигідно підкреслювало всі принади підтягнутою фігури Полякової. Відповідними фото співачка похвалилася на своїй instagram-сторінці.

"Я в ролі королеви балу в честь дня народження журналу Viva! Як вам мій образ?" — підписала ефектні фото Полякова.

Струнка Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники Полякової буквально засипали її захопленими коментарями. Багато відзначили, що 34-річна співачка виглядає розкішно і уточнили, що у неї все ж таки вийшов "образ русалки".

"Фуф, русалка ожила", — пише morozovanada520.

"Прекрасна русалонька", — погоджується redchenko.sveta.

"Дуже класний наряд, ви схожі на русалку!" — підкреслює nezdoiminogaviktoriia.

Не обійшлося без "класичних" коментарів: "богиня", "шикарна", "барбі".

"Плаття шикарне! І на вас сидить карколомно! Але я б одягла червоний або синій ультрамарин", — зазначає ne_avdonina_n.

"Червоне таке було б супер!" — погоджується lesia.di.

"Трудяга звичайно, така фігура гідна поваги!" — захоплюється anastasie_shakirova.

"Ну що можна сказати?! Все просто — гарна!" — пише ljuba.shtuh.

"Полякова — Монро 21 століття! Звання Легенди вже у ваших ніг!" — пише onixkari.

"Вау, хто там казав щось за фігуру! Чарівно", — захоплюється yosipklinga.

Скріншот коментарів: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова в латексному платті (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Зазначимо, що Поляковій не звикати приємно "шокувати" своїх шанувальників несподівано сміливими і ефектними нарядами. Крім того, останнім часом у Королеви ночі з'явилася любов саме до латексних нарядів.

Так, під час пікантній фотосесії в стилі БДСМ із учасниками шоу "Топ-модель по-українськи" Полякова знімалася в латексних панчохах чорного кольору.

А під час свого шоу "Королева ночі" в Києві Полякова встигла змінити 11 образів, серед яких — коротке плаття з латексу червоного кольору.

Оля Полякова: біографія поп-виконавиці (відео: РБК-Україна)