Оля Полякова з доньками показала, як приготувати шоколадні кекси (відео)

Оля Полякова не перестає ділитися зі своїми підписниками хроніками карантину. Співачка, як і багато інших українських селебрітіс, залишилося на домашній самоізоляції. Разом зі своєю зірковою мамою на карантині також залишаються її дочки - Маша і Аліса. При цьому Полякова підкреслює, що дівчаток треба хоч чимось займати. Особливо складно домашня ізоляція дається 8-річній Алісі. Однак Полякова по максимуму виявляє креативність і материнську турботу. На минулих вихідних українська "Королева ночі" балувала дівчаток домашньою випічкою. Разом з Машею і Алісою Оля приготувала шоколадні кекси.

При цьому Оля не просто похвалилася вже готовим результатом. А показала на відео весь процес приготування. Більш того, Оля вийшла у прямий ефір з підписками.

“Сподіваюся, що ваш карантин проходить добре. Ви ще не зійшли з розуму... Кажуть, що жінка з чотирма дітьми через тиждень карантину придумала вакцину від коронавіруса, — жартує Оля. — Я, чесно кажучи, теж на порозі відкриття цієї вакцини. Тому що ми всі тут сходимо потихеньку з розуму. І щоб не зійти, ми вирішили спекти кекси. Кекси ми будемо робити шоколадні, тому що Аліса запропонувала робити какашні кекси".

Також Оля жартома назвала дочок "здичавілими від карантину дітьми".

Далі українська виконавиця з доньками приступила до готування.

Відповідне відео було також опубліковано на youtube-каналі "Glam Wish".

Оля Полякова з доньками ділиться рецептом шоколадних кексів

Трохи пізніше уже в розділі сторіз Оля записала коротке веселе відео з донькою. Аліса тримає в руках великий піднос з тими самими шоколадними апетитними кексами, які допомагала мамі готувати. Полякова вмовляє дівчинку посидіти хоч трохи смирно і посміхнутися ка на камеру. Однак активна Аліса вирішила трохи побавитися.

Скріншоти: instagram.com/polyakovamusic

Після готування і насиченого карантинного дня Полякова вирішила присвятити трохи часу собі. І запросила в гості масажистку. “Як же я люблю цей карантин. А Іринка допомагає мені його пережити", — коментує коротке відео Полякова.

Скріншот: instagram.com/polyakovamusic

До речі, нагадаємо, що під час карантину Полякова пообіцяла підписникам буквально кожен вечір виходити в прямий ефір. Співачка читає казки на ніч своїм дочкам і дітям своїх шанувальників. Як зазначила раніше Оля, у сучасних мам іноді просто немає часу на це заняття. Хоча читання книг з дітьми не можна недооцінювати. Цей процес зближує батьків з дитиною. Також прищеплює дитині любов до читання, розвиває у неї фантазію. Крім того, Оля наголошувала під час прямих ефірів, що деякі дитячі казки мають ефект психотерапії.