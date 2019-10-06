Оля Полякова з доньками перевтілилися в чарівних диких кішок (відео)

Популярна українська співачка Оля Полякова також і турботлива мама - артистка виховує двох дочок. Старша Маша неймовірно схожа на зіркову маму, а ось молодша Аліса більше пішла в батька. 5 жовтня у дівчинки був день народження - їй виповнилося 8 років, і "Королева ночі" душевно привітала малечу в мережі, поділившись милими фото з нею.

Тепер же Полякова показала, як пройшло саме святкування. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала веселе відео з дочками, на якому вони з Машею і Алісою постали у вигляді диких кішок - молодшій дівчинці повністю загримували обличчя, решта ж обійшлися котячими вушками.

"Вітайте Аліску з днем народження, їй 8 років!" - весело каже горда мама.

Фото: Оля Полякова з дочками (instagram.com/polyakovamusic)

А в розділі сториз співачка показала підготовку до свята. Перед вечіркою мама з дочками сходили в салон, де Алісі навіть злегка освітлили волосся. Проте Оля поспішила заспокоїти шанувальників — такий метод безпечний для волосся. При цьому дівчинка вбралася в одяг з "хижим" принтом, за що мама охрестила її "гепардицею".

Користувачі мережі поспішили приєднатися до привітань і залишили багато теплих відгуків.

мої вітання. Здоров'я принцесі

Вітаю Вас з именниницей!!! Супер кішечки!!!!!

З Днем Народження! Нехай всі її мрії збуваються!

Вітаємо Вас кішечка

Аліска з днем народження

Красуню Алиску з Днем рожления！

найкрасивіші ! Вітаю

З днем народження!Бажаю щастя ,успіхів у школі і виконання бажань

Полякова, ти така розумниця, така краса, така матуся, такий талант і диво-співачка!

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, Оля Полякова похвалилася стрункими ніжками в ефектній сукні. Співачка позувала на вулицях Парижа в розкішному вбранні за 1700 євро.

Раніше ми писали про те, що Оля Полякова прогулялася по Парижу в сміливих нарядах і відвідала показ Андре Тана.