Олімпійський стрибок: Топалов показав круте відео з медового місяця

Влад Топалов продемонстрував чудовий стрибок в басейн
Через кілька днів після весільної церемонії в Соренто Влад Топалов і Регіна Тодоренко, зберігаючи традиції молодят, вирушили у весільну подорож. Пара попрямувала в Грецію, в невелике курортне містечко Аніссарас на найбільшому острові Криті.
Влад вирішив показати громадськості трохи з неформального відпочинку молодят. Так, на своїй сторінці в Instagram він опублікував відео свого стрибка в блакитний басейн.
"Зазвичай такі історії починаються зі слів "дивися, як я вмію....!" і закінчуються у лікарні, подурачились і вистачить", - іронічно підписав ролик Влад.
Фото: Влад Топалов зі своїм сином (instagram.com/vladtopalovofficial)
Також відзначимо, що в ролику чути голос Регіни, яка рахує до трьох.
На відео можна подивитися, як Влад дуже професійно здійснює стрибок в басейн. Шанувальники Влада і його дружини Регіни Тодоренко з задоволенням взялися коментувати ролик.
Фото: Влад Топалов і Регіна Толдоренко (instagram.com/vladtopalovofficial)
Як раніше ми писали, одна з подружок нареченої розсекретила всі подробиці весільного дрес-коду Регіни Тодоренко. Вона в соцмережах описала чому їй не вдалося уникнути паніки і передвесільній метушні.
Та й сама Регіна Тодоренко здивувала подробицями весільної церемонії, зізнавшись що по-справжньому відчувала перед весіллям.