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Олімпійський стрибок: Топалов показав круте відео з медового місяця

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.07.2019 - 20:59
Олімпійський стрибок: Топалов показав круте відео з медового місяця
Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Влад Топалов продемонстрував чудовий стрибок в басейн

Через кілька днів після весільної церемонії в Соренто Влад Топалов і Регіна Тодоренко, зберігаючи традиції молодят, вирушили у весільну подорож. Пара попрямувала в Грецію, в невелике курортне містечко Аніссарас на найбільшому острові Криті.

Влад вирішив показати громадськості трохи з неформального відпочинку молодят. Так, на своїй сторінці в Instagram він опублікував відео свого стрибка в блакитний басейн.

"Зазвичай такі історії починаються зі слів "дивися, як я вмію....!" і закінчуються у лікарні, подурачились і вистачить", - іронічно підписав ролик Влад.

Олімпійський стрибок: Топалов показав круте відео з медового місяцяФото: Влад Топалов зі своїм сином (instagram.com/vladtopalovofficial)

Також відзначимо, що в ролику чути голос Регіни, яка рахує до трьох.

На відео можна подивитися, як Влад дуже професійно здійснює стрибок в басейн. Шанувальники Влада і його дружини Регіни Тодоренко з задоволенням взялися коментувати ролик.

  • Радість від життя, улюблена дружина, довгоочікувана дитина. Все буде добре...Ми теж радіємо ...Пісня і саме виконання сподобалося на вашому весіллі.
  • Круто.Олімпійський резерв.
  • Очманіти! Ось ще одна грань його таланту! Прямо розкривається хлопець!))) А як він стрибає на скакалці, оооо....
  • Влад, ти такий спортивний! Талановита людина талановита в усьому! Ну, як не закохатися в такого чоловіка! Молодець! Але будьте обережними, бережіть себе!
  • Красень!

Олімпійський стрибок: Топалов показав круте відео з медового місяцяФото: Влад Топалов і Регіна Толдоренко (instagram.com/vladtopalovofficial)

Як раніше ми писали, одна з подружок нареченої розсекретила всі подробиці весільного дрес-коду Регіни Тодоренко. Вона в соцмережах описала чому їй не вдалося уникнути паніки і передвесільній метушні.

Та й сама Регіна Тодоренко здивувала подробицями весільної церемонії, зізнавшись що по-справжньому відчувала перед весіллям.

"Відчула себе всемогутньою": Регіна Тодоренко зробила несподіване зізнання про своє життя Як зворушливо! Влад Топалов заспівав Регіні Тодоренко на весіллі (відео)
Новини України Влад Топалов
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