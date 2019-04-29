Ольга Сумська захопила розкішною сукнею-вишиванкою на святкових сімейних фото

Актриса з чоловіком і молодшою дочкою відвідала великодню службу
У світлий празник Пасхи, яка в 2019 році випала на 28 квітня, багато знаменитостей за традицією відвідали святкову службу в церкву і освятили паски. В їх числі була і одна з найкрасивіших жінок України, знаменита актриса Ольга Сумська. Сімейними знімками вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Разом з чоловіком Віталієм Борисюком і молодшою донькою Анною вони сходили в храм зі своїми великодніми кошиками. Для святкового виходу Сумська вибрала розкішну білу сукню-вишиванку в підлогу з розрізами з боків, а на голову пов'язала хустку. Цікаво, що вона доповнила цей образ білими кросівками.
Фото: Ольга Сумська з чоловіком і дочкою (instagram.com/olgasumska)
Дочка артистки віддала перевагу білій футболці і чорній спідниці-плісе, а зверху накинула джинсову куртку. Довершили наряд білі кросівки на високій підошві.
Фото: Ольга Сумська з чоловіком і дочкою (instagram.com/olgasumska)
"Прекрасний, світлий день Великодня! Зранку над Києвом люди побачили янгола!Бути добру!" - написала актриса.
Фото: Ольга Сумська з чоловіком і дочкою (instagram.com/olgasumska)
Користувачі мережі поспішили привітати Ольгу та її родину зі святом і залишити розчулені відгуки.
Нагадаємо, раніше Ольга Сумська показала себе у 14 років. Багато фанів відзначили, що на цьому знімку вона дуже схожа на молодшу дочку Анну.
Ми також писали, що 52-річна Ольга Сумська підкорила квітучим зовнішнім виглядом.