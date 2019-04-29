Ольга Сумська захопила розкішною сукнею-вишиванкою на святкових сімейних фото

У світлий празник Пасхи, яка в 2019 році випала на 28 квітня, багато знаменитостей за традицією відвідали святкову службу в церкву і освятили паски. В їх числі була і одна з найкрасивіших жінок України, знаменита актриса Ольга Сумська. Сімейними знімками вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Разом з чоловіком Віталієм Борисюком і молодшою донькою Анною вони сходили в храм зі своїми великодніми кошиками. Для святкового виходу Сумська вибрала розкішну білу сукню-вишиванку в підлогу з розрізами з боків, а на голову пов'язала хустку. Цікаво, що вона доповнила цей образ білими кросівками.

Фото: Ольга Сумська з чоловіком і дочкою (instagram.com/olgasumska)

Дочка артистки віддала перевагу білій футболці і чорній спідниці-плісе, а зверху накинула джинсову куртку. Довершили наряд білі кросівки на високій підошві.

Фото: Ольга Сумська з чоловіком і дочкою (instagram.com/olgasumska)

"Прекрасний, світлий день Великодня! Зранку над Києвом люди побачили янгола!Бути добру!" - написала актриса.

Фото: Ольга Сумська з чоловіком і дочкою (instagram.com/olgasumska)

Користувачі мережі поспішили привітати Ольгу та її родину зі святом і залишити розчулені відгуки.

"Шикарна пара, родина, Ви Олечка красуня"

"Олічка, Божого благословіння і добра вам і вашій родині і співуче Бог оберігає Україну, якщо пославши янгола в небі над столицею, значить все в нашій країні буде добре!"

"Краса і Великоднє диво!"

"Олечка, як вам іде все українське, наше!"

"Ви така гарнюня, на Вас хочеться дивитися, слухати, милуватися Вами!"

"Дуже красива!!"

"Оля! Ви богиня!"

"Яка ж ви красива жінка"

"Файна неперевершина красуня!"

"Олю, дуже гарне вбрання, і дуже доречне, чудовий смак! Милуюся Вашими вишиванками, платтями, хустками"

"Воістину Воскрес!!! Красуні!!! Аня татова копія"

"Чудова доця!"

"Милуюся Вами, вашим подружжям, вашими доньками"

"Ольга, я Вас люблю Ви приклад для наслідування!!! Ви істинно українська жінка!!!! Спасибі Вам, за любов до нашої країни"

"Хустка прикрашає жінку..! А така україночка як ві - прикрашає хустку!"

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська показала себе у 14 років. Багато фанів відзначили, що на цьому знімку вона дуже схожа на молодшу дочку Анну.

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