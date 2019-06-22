Ольга Сумська показала, як проводила канікули в дитинстві: архівні фото

52-річна українська актриса Ольга Сумська зараз багато часу присвячує роботі та сім'ї. На своїй сторінці в Instagram вона згадала безтурботні дитячі роки і порадувала шанувальників рідкісними архівними фото. Артистка показала, як вона часто проводила літні канікули.

На чорно-білих знімках юна Ольга зображена на пляжі або ж у морських хвилях. За словами знаменитості, вона часто проводила літо в піонерському таборі на узбережжі або ж у бабусі в селі.

Сумська також поскаржилася, що зараз буває на морі набагато рідше, оскільки на це немає часу.

Фото: Ольга Сумська в дитинстві (instagram.com/olgasumska)

“В дитинстві я частіше була на морі,ніж зараз.Могла не вилазити з нього цілий день...Батьки віддавали мене до піонер-таборів біля Азовського моря у Бердянську, бо жили ми тоді у Запоріжжі, а це поряд.Тато і мама на гастролях, а я в таборі, або в селі.Такими зазвичай були мої літні канікули...Це сьогодні діти відпочивають де захочуть, а тоді було так,як батьки скажуть і ніяких мобілок, писали листи, а я чекала цих листів, як чогось найдорожчого в світі. І досі їх зберігаю...А якими були ваші канікули, друзі?Цікаво, може хтось пам’ятає ці піонерські табори?" — поділилася спогадами артистка.

Фото: Ольга Сумська в дитинстві (instagram.com/olgasumska)

Підписники зірки поспішили поділитися своїми спогадами та враженнями від таких милих фото.

Клас. А чому у шапочці?

Улюблена актриса і просто неймовірно красива жінка!

Ви клас! І діти були набагато дружнішим і простіше! Не те що зараз

Олю Ви дуже гарна Жінка,гордість нашій країні завжди був Вашим прихильником, з роками зовсім не змінюєтесь))

З дитинства явно проявляється талант і ця гарна посмішка))))

Вас легко пізнати. Тоді всі діти відпочивали в таборах. Було цікаво.

Класно! Шикарне час було без телефону і інтернету!)

Аналогічно, таке щасливе.було дитинство...у нас....

Чуттєво...Як гарно згадувати приємні миті. ...

І відразу повіяло спогадами...Дивлячись на Ваші фото Олю, багато хто згадав своє дитинство！Ві гарнюня！

І в мене був такий купальник )) І мій табір - "Азовець", поруч з рестораном "Бригантина" (так приємно згадувати і настальгировать...)

Гарненька і міла

Дуже приємні фото. Олю, у мене був такий самий купальник

Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

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