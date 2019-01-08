Ольга Сумська зачарувала образом у сукні-вишиванці

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Актриса привітала шанувальників разом з чоловіком традиційною різдвяною піснею

Відома українська актриса Ольга Сумська разом з чоловіком, актором Віталієм Борисюком привітала шанувальників з Різдвом у вишуканій оксамитовій сукні-вишиванці від Юлії Магдич. Відповідними фото і відео актриса поділилася в соцмережах – Facebook і Instagram.

Артистка пояснила, що разом з родиною відвідала традиційний різдвяний фестиваль у Яремче WINTER ROMANTIK FEST.

Фото: Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борысюком (facebook.com/osumska)

"Христос народився! Наш шостий різдвяний фестиваль WINTER ROMANTIK FEST пройшов на славу! Дякую засновникам і натхненникам Іван Гаврон, Віталій Борисюк, Тетяна Щербина. Честь і задоволення бути разом у щирій родині! Ой, смачна ж кутя вдалася в цьому році! На щастя, на здоров'я! В мирі і злагоді", - написала вона в Facebook.

Фото: Ольга Сумська (facebook.com/osumska)

В Instagram Сумська привітала підписників різдвяною піснею, яку заспівала з чоловіком, заслуживши компліменти від коментаторів.

"Дуже красиво, забігали мурашки, спасибі», «Які ж ви кльові! Слава Богу,що є ще ким захоплюватися на Україні. Так око радіє дивитися на пару яка говорить українською мовою,шанує традиції і пам'ятає свої корені. Будьте щасливі! Здоров'я вам, Ольга, і всім вашим близьким та рідним людям ! З Різдвом Христовим!", "Такі красиві і класні", "Дуже гарний дует вийшов", - писали захоплені фани творчого тандему.

Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

До слова, Ольга Сумська, є давньою прихильницею дизайнера Юлії Магдич. Нещодавно вона покрасувалася в ефектному жовтому півпальта з чорною об'ємною вишивкою від модельєра.

Нагадаємо, що Ольга Сумська показала як відпочила в Буковелі. Актриса разом із чоловіком і молодшою дочкою вдосталь накаталася на лижах.

Раніше Ольга Сумська полонила шанувальників фото зі старшою дочкою Антоніною Паперною. Вони відзначили, що мама і донька виглядають, як сестри.