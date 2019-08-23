Це дуже інтимна пісня, особиста історія OLEYNIK, яку він завжди тримав під закритим замком. "Я був на дні, бейб, але ти мій квиток вгору" — найголовніша рядок цього треку, що відображає всю глибину відносин Вадима і його дівчини Ані. "Хочу, щоб ви відчули такі ж емоції і говорили приємні слова своїм улюбленим щоранку", — про це артист написав у своєму instagram.

Урбаністичний стиль, в якому зараз працює виконавець, також присутній в образах і самому відео. Зйомки проходили на діючому асфальтобетонному заводі. Герої кліпу працювали на висоті більше чотирьох метрів без страховки.

“Враховуючи те, що Вадим змінив музичний стиль, в якому працює, я зрозуміла, що потрібно кардинально змінюватися і у візуальний супровід. Таким чином з «повітряних замків» ми перенеслися в курний урбан. Зміни відбулися і в стилі одягу - довелося забути про литі костюми. Ми задумували більшу кількість локацій. Але так як знімали з природним освітленням, то були залежні від сонця, яке нещадно швидко пересувалося і скорочувало час на інші локації", — розповіла режисер.

OLEYNIK показав свою дівчину в новому кліпі "Падаю вверх"

“Кожен раз, коли я розумію, що є нюанси, на які актори в кадрі можуть просто не погодитися, я придумую запасний план. Цього разу вони відразу погодилися піднятися і пройтися під стелею заводу по вузькому парапету, також як і з радістю розгойдувалися на підвісний платформі. Я люблю, коли люди готові робити що завгодно заради крутий зйомки. Плюс до всього з Вадимом працюється дуже легко! Коли артист знає, що він може довіритися режисерові, його смаку і в результаті все вийде класно і саме так, як він хоче — легко і самому режисерові", — додала Даша Ши.

OLEYNIK з дівчиною Анею

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