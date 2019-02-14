Олег Винник у День святого Валентина подарував українкам нову версію свого хіта

Відео: Олег Винник - Роксолана (youtube.com/Олег Винник)

Поки відомі українки активно діляться в соцмережах романтичними фото зі своїми чоловіками і коханими, вітаючи їх з Днем святого Валентина, улюбленець жінок Олег Винник вирішив піти своїм шляхом. Співак, який раніше поділився курйозною історією, подарував співвітчизницям пісню - раніше невідому версію свого хіта "Роксолана".

За словами артиста, саме цей варіант є первісним, однак першим був випущений свого роду ремікс.

"Ця пісня з'явилася в 2005 році. Я довго експериментував над аранжуванням. В результаті чого люди почули ремікс, а не оригінальний варіант. Всьому свій час. І саме сьогодні я представляю композицію "Роксолана" такою, якою вона народилася. Ідея, яка виникла більше десяти років тому, тільки тепер отримала реалізацію. Зізнатися, не люблю переробляти свої пісні. Але, очевидно, так було визначено, щоб саме зараз я сповна відчув всю біль цієї композиції і показав її людям такою, якою вона планувалася спочатку. Для мене це важливо. У пісні дуже глибокий сенс", - зазначає Винник.

Фото: (прес-служба артиста)

Шанувальникам дуже сподобався такий варіант пісні та вони поділилися своїми враженнями в коментарях під лірик-відео.

"Це круто!!! Дуже потужно і одночасно зворушливо. Хороша робота. Дякую Олег Анатолійович!!!!";

"Олег, мій найкращий..... Божественне виконання";

"Чуттєво, зворушливо, глибоко болюча тема пісні..... Неперевершено, Маестро!!!";

"Дуже гарна і актуальна пісня на сьогодні. Уперше Чую. Красива мелодія, слова. У приспіві хотілось би більше слів. Це просто моя думка як слухача.Дякуємо за такий твір!!!";

"Чуттєва, ніжна і така жадана...Роксолана тепер лунає зовсім по-іншому. До сліз, до мурашок. Відчуття смутку і великої болі...";

"Я в захваті! А на приспіві прямо мурашки по шкірі! Заскучилась за повільними композиціями Олега! Спасибі за цей подарунок!" - пишуть користувачі мережі.

На драматичний трек вже знято кліп, який співак презентує в найближчому майбутньому. Зазначимо, що відео несе соціальний характер, розповідаючи історії дівчат-Роксолан про їх життя за кордоном.

Крім того, поп-рок композиція "Роксолана" стане головною в новому стадіонному турі Олега Винника, який стартує в травні 2019 року.

Нагадаємо, Олег Винник у снігу похвалився вражаючою мускулатурою.

До речі, Настя Каменських випустила пікантний кліп "Попа як у Кім", в якому знявся Потап.