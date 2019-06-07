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"Окультурюємося": Вагітна Лілія Подкопаєва сходила з дітьми на балет в Києві

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.06.2019 - 11:58
"Окультурюємося": Вагітна Лілія Подкопаєва сходила з дітьми на балет в Києві
Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Спортменка також показала, як займається в спортзалі

Українська спортсменка і Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва приїхала в Київ з дітьми і вирішила не втрачати часу дарма, а відправитися на балет. Вона відвідала Національну оперу України і подивилася спектакль за участю української прими-балерини Олени Філіп'євої. Відповідні фото з'явилися в Instagram Лілії.

Майбутня мама вибрала для походу в театр зручне вбрання в стилі кежуал. Вона одягла чорну  спідницю до колін, блузку кольору хакі, а зверху накинула вільне плаття-халат в тон. Замість туфель на підборах Лілія віддала перевагу лаконічним і комфортним кросівкам.

"Який же чудовий вечір! Дякую за запрошення!" - вона підписала знімок в компанії прими-балерини Олени Філіп'євої, яка позує в обнімку з гімнасткою, тримаючи в руках букет квітів.

&quot;Окультурюємося&quot;: Вагітна Лілія Подкопаєва сходила з дітьми на балет в Києві

Фото: Лілія Подкопаєва та Олена Філіп'єва (instagram.com/podkopayeva_official)

Також Лілія опублікувала ще один знімок, на якому показала своїх дітей – 13-річного прийомного сина Вадима та 12-річну дочку від шлюбу з бізнесменом Тимофієм Нагорним, Кароліну. Щаслива сім'я позувала разом з артистами балету в холі Національної опери. "Окультурюємося", - коротко підписала знімок спорсменка.

&quot;Окультурюємося&quot;: Вагітна Лілія Подкопаєва сходила з дітьми на балет в Києві

Фото: Лілія Подкопаєва з етьми і артистами Національної опери України (instagram.com/podkopayeva_official)

Крім того, в сторіз Лілія показала своє ранкове тренування в залі. Вона займається в лосинах і спортивній майці, яка підкреслила вже помітно кругленький животик знаменитості. Незважаючи на цікаве положення, чемпіонка веде активний спосіб життя і тримає себе у формі.

 

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Нагадаємо, що Лілія Подкопаєва показала фото без макіяжу з букетом яскраво-червоних маків в руках.

Раніше Лілія Подкопаєва опублікувала ніжний знімок в атласній сукню на тонких бретелях.

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