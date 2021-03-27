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Оксана Марченко вперше стала бабусею: назвали на честь дідуся

Автор: Анна Кисельова

Дружина одіозного українського політика Віктора Медведчука Оксана Марченко розповіла, що вперше стала бабусею. Жінка також поділилася фотографією новонародженого малюка і поділилися з шанувальниками своєю радістю. До речі, дитину назвали на честь дідуся.

Про це Оксана Марченко розповіла у своєму Instagram.

Новоспечена бабуся і дружина одіозного політика Віктора Медведчука стала бабусею 26 березня, коли у її сина від першого шлюбу – Богдана – а також його дружини народився первісток.

"Дорогі друзі, вчора пізно ввечері у Богдана і Катюші народився чудовий хлопчик! У мене, відповідно, – онук! Ласкаво просимо у світ, Віктор-переможець – так вони назвали малюка, на честь дідуся. Від добрих людей приймаю поздоровлення" – написала новоспечена бабуся.

Оксана Марченко стала бабусею і показала онука (фото: instagram.com/oksana.marchenko.official)

Як відомо, Богдан і Катерина одружилися 10 жовтня. Дівчина і її свекруха відразу ж перейнялися взаємною симпатією, а в Instagram навіть виявили їх зовнішню схожість.

Нагадаємо, що раніше хворий кіт Оксани Марченко вилікувався і почав ходити в церкву.

Раніше ми розповідали, що Оксана Марченко вирішила піти в політику і вже вступила в партію.

Нещодавно Оксана Марченко після внесення її в базу на сайті "Миротворець" звернулася до українців зі словами про помсту.

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Новини України Оксана Марченкобабушкавнук
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