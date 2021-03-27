Оксана Марченко вперше стала бабусею: назвали на честь дідуся

Новоспечена бабуся і дружина одіозного політика Віктора Медведчука стала бабусею 26 березня, коли у її сина від першого шлюбу – Богдана – а також його дружини народився первісток.

"Дорогі друзі, вчора пізно ввечері у Богдана і Катюші народився чудовий хлопчик! У мене, відповідно, – онук! Ласкаво просимо у світ, Віктор-переможець – так вони назвали малюка, на честь дідуся. Від добрих людей приймаю поздоровлення" – написала новоспечена бабуся.

Оксана Марченко стала бабусею і показала онука (фото: instagram.com/oksana.marchenko.official)

Як відомо, Богдан і Катерина одружилися 10 жовтня. Дівчина і її свекруха відразу ж перейнялися взаємною симпатією, а в Instagram навіть виявили їх зовнішню схожість.