Вогонь! Віка з НеАнгелів спокусливо роздяглася під час гарячих танців

Вікторія Смеюха з гурту НеАнгели весело проводить карантин. Вона знаходилась два місяці з родиною в Харкові і встигла навідатися до родичів у село, де навіть навчилася доїти корову і розважала присутніх піснями – як своїми хітами, так і вічними народними композиціями. Але артистка не тільки вміє господарювати, а ще й спокушати чуттєвими танцями, демонструючи жіночність і сексуальність і тільки на сцені і виключно перед глядачами. Так, в Instagram вона підкорила грацією і гнучкістю та влаштуввала невелчикий стриптиз.

Вика звабила шанувальників гарячими танцями з роздяганням. Спочатку на ній був сірий взяванный кардиган, який вона спритно зняла під музику і залишилася в одній тонкій небесно-блакитній шовковій сукні в білизняному стилі і босоніжках на широкому стійкому каблуці. Дівчина зробила яскравий святковий макіяж з акцентом на червоні губи, а під час танцю налила келих шампанського і спокусливо поласувала шматочками нарізаних фруктів. В кінці вона відправила в камеру повітряний поцілунок.

Шанувальники прийшли в повний захват від несподіваного стриптизу у виконанні своєї улюблениці.

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Вікторія, ви дуже красиві, як вишукане вино, чим він старше, тим воно бездоганно і чарівно!

Гарячо

Дуже

Красуня

Круто і сексуально

Спокусливо, супер

Вікуся, ти просто Агонь. Просто бомба

Спонтанна, невимушена імпровізація. Все невипадково!

Яка принадність

Ти як завжди чарівна виглядаєш

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Раніше Вікторія з НеАнгелів підкорила яскравою і ефектною появою в етно-образі.