"Вогонь, втома, провокація": Влад Яма поділився емоціями після першого ефіру Танці з зірками

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Влад Яма вперше порушив тишу після нового сезону танцювального шоу

Відомий український хореограф Влад Яма, який нещодавно викликав ажіотаж у мережі ніжним фото з дружиною, поділився своїми враженнями після нового сезону популярного танцювального шоу Танці з зірками.

Влад зазначив, що вчора, 25 серпня, все пройшло дуже яскраво і привітав усіх з прем'єрою. При цьому хореограф зазначив, що далі буде ще краще.

"Гусінь, шкода, стояв, дощ, знудило, бардак, на даху, не домовилися, вермішель, вогонь, втома, секс, провокація, не смішно" - стисло про вчорашній ефір", - написав Яма.

Влад Яма (фото: instagram.com)

Користувачі мережі також залишили свої коментарі з приводу першого ефіру танцювальної програми.

Якось нуднувато пройшли вчора танці, не було "мурашок". Та їх, напевно, вже і не буде, тому що так як Влад і Могилевська в перших ефірах танцювали, нікому вже не переплюнути. Ось там була спека;

Сильний сезон, багато улюбленців не знаю, як буду голосувати;

Мені "сподобався" Маруф це гидота в чистому вигляді ще й труси подарувала... І не слова про фривольносьті...

Влад ви були дуже лояльні, м'які і толерантні;

Після виступу першої пари захотілося встати з дивана, закрити жалюзі на вікнах і танцювати (в міру своїх сил).

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Могилевська зворушила мережу ніжним фото з Ямою.

Раніше повідомлялося про те, що Влад Яма вразив своїх шанувальників несподіваним перевтіленням.