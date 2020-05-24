Вогонь! Переможниця Холостяк-10 розбурхала мережу фото топлес в ледь помітних трусиках

Даша Ульянова стала переможницею проекту Холостяк-10 на каналі СТБ і підкорила серце Макса Михайлюка. На фінальній церемонії він подарував дівчині заповітну обручку, хоч і зізнався, що її нерішучість його трохи бентежить і пообіцяв долати це разом. Шанувальники пари чекали коментарів від Даші в Instagram, але натомість вона порадувала їх горяим фото і продовжила тримати інтригу.

Даша опублікувала спокусливий знімок топлес в крихітних трусиках, вона прикрила оголені груди руками так, щоб в кадр потрапила каблучка з великим каменем, подарована Максом під час фінального вибору. Дівчина зібрала волосся в красиву зачіску, вона заклично дивиться в камеру.

"Хотіла написати довгий піст і перемоги, але окрім слів вдячності нічого не хочу говорити! Спасибі за вашу увагу і слова, які досі приходять безперервно мій Директ. Дуже ціную і сподіваюся, що буду вам цікава і за рамками проекту", - підписала пікантний знімок вона.

Шанувальників Даші цікавило одне питання: разом чи вона зі своїм обранцем чи ні. Але розголошувати цю інформацію красуня не має права, адже попереду пост-шоу, яке і розставить всі крапки над і.

Даша, будь ласка, скажи, що Ви все ще з Максимом разом... Як же я за Вас переживаю

Дашуня. Дуже красива

Красуня, вау модель

Фотка вогонь!

Просто космос

Неймовірна

Як же ти шикарна. Дуже красива

Ніжна

Скріншот коментарів

Пізніше Даша показала ще один знімок, на якому позує в образі з церемонії фінального вибору Холостяк-10. На портретному фото дівчина кружляє голову глибиною декольте в білосніжній ажурній сукні з оригінальними великими сережками, прикрашеними пір'ям. Її волосся зібране ззаду в акуратний хвіст, а пару пасом випущені на обличчя.

Даша з Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Раніше Дана з Холостяк-10 різко висловилася у соцмережі про переможницю проекту.