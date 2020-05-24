Вогонь! Переможниця Холостяк-10 розбурхала мережу фото топлес в ледь помітних трусиках

Даша показала гарячий кадр без білизни
Даша Ульянова стала переможницею проекту Холостяк-10 на каналі СТБ і підкорила серце Макса Михайлюка. На фінальній церемонії він подарував дівчині заповітну обручку, хоч і зізнався, що її нерішучість його трохи бентежить і пообіцяв долати це разом. Шанувальники пари чекали коментарів від Даші в Instagram, але натомість вона порадувала їх горяим фото і продовжила тримати інтригу.
Даша опублікувала спокусливий знімок топлес в крихітних трусиках, вона прикрила оголені груди руками так, щоб в кадр потрапила каблучка з великим каменем, подарована Максом під час фінального вибору. Дівчина зібрала волосся в красиву зачіску, вона заклично дивиться в камеру.
"Хотіла написати довгий піст і перемоги, але окрім слів вдячності нічого не хочу говорити! Спасибі за вашу увагу і слова, які досі приходять безперервно мій Директ. Дуже ціную і сподіваюся, що буду вам цікава і за рамками проекту", - підписала пікантний знімок вона.
Шанувальників Даші цікавило одне питання: разом чи вона зі своїм обранцем чи ні. Але розголошувати цю інформацію красуня не має права, адже попереду пост-шоу, яке і розставить всі крапки над і.
Скріншот коментарів
Пізніше Даша показала ще один знімок, на якому позує в образі з церемонії фінального вибору Холостяк-10. На портретному фото дівчина кружляє голову глибиною декольте в білосніжній ажурній сукні з оригінальними великими сережками, прикрашеними пір'ям. Її волосся зібране ззаду в акуратний хвіст, а пару пасом випущені на обличчя.
Даша з Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)
Раніше Дана з Холостяк-10 різко висловилася у соцмережі про переможницю проекту.
Автор: Аня Бойчук