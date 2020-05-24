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Вогонь! Переможниця Холостяк-10 розбурхала мережу фото топлес в ледь помітних трусиках

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.05.2020 - 10:57
Вогонь! Переможниця Холостяк-10 розбурхала мережу фото топлес в ледь помітних трусиках
Даша з Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Даша показала гарячий кадр без білизни

Даша Ульянова стала переможницею проекту Холостяк-10 на каналі СТБ і підкорила серце Макса Михайлюка. На фінальній церемонії він подарував дівчині заповітну обручку, хоч і зізнався, що її нерішучість його трохи бентежить і пообіцяв долати це разом. Шанувальники пари чекали коментарів від Даші в Instagram, але натомість вона порадувала їх горяим фото і продовжила тримати інтригу.

Даша опублікувала спокусливий знімок топлес в крихітних трусиках, вона прикрила оголені груди руками так, щоб в кадр потрапила каблучка з великим каменем, подарована Максом під час фінального вибору. Дівчина зібрала волосся в красиву зачіску, вона заклично дивиться в камеру.

"Хотіла написати довгий піст і перемоги, але окрім слів вдячності нічого не хочу говорити! Спасибі за вашу увагу і слова, які досі приходять безперервно мій Директ. Дуже ціную і сподіваюся, що буду вам цікава і за рамками проекту", - підписала пікантний знімок вона.

Шанувальників Даші цікавило одне питання: разом чи вона зі своїм обранцем чи ні. Але розголошувати цю інформацію красуня не має права, адже попереду пост-шоу, яке і розставить всі крапки над і.

  • Даша, будь ласка, скажи, що Ви все ще з Максимом разом... Як же я за Вас переживаю
  • Дашуня. Дуже красива
  • Красуня, вау модель
  • Фотка вогонь!
  • Просто космос
  • Неймовірна
  • Як же ти шикарна. Дуже красива
  • Ніжна

Скріншот коментарів

Пізніше Даша показала ще один знімок, на якому позує в образі з церемонії фінального вибору Холостяк-10. На портретному фото дівчина кружляє голову глибиною декольте в білосніжній ажурній сукні з оригінальними великими сережками, прикрашеними пір'ям. Її волосся зібране ззаду в акуратний хвіст, а пару пасом випущені на обличчя.

Вогонь! Переможниця Холостяк-10 розбурхала мережу фото топлес в ледь помітних трусиках

Даша з Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Раніше Дана з Холостяк-10 різко висловилася у соцмережі про переможницю проекту.

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Автор: Аня Бойчук

Теги Новини України СТБХолостяктв-шоу
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