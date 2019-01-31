"Вогняний леопард": Наталія Могилевська похвалилася стильним вбранням

Співачка запропонувала вгадати, куди вона летить

Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая рассказала, чем планирует заниматься в будущем, порадовала поклонников новыми фото, на которых она демонстрирует стильный образ. На своей странице в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых запечатлена в аэропорту.

Наталья сидит в кожаном кресле в красных клетчатых брюках и длинном пальто малинового цвета с леопардовым принтом. Особого внимания также заслуживают интересные сапоги артистки, на которых красуется надпись "For walking" - "Для прогулок". При этом ассистент поправляет звезде макияж.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

В подписи к публикации Могилевская пообещала подарок тому, кто угадает, куда же она направляется.

"И снова Аэропорт! Лечу в потрясающее место! И там будет точно весело. :) Кто угадает куда я лечу? В подарок сувенир из моего интернет магазинчика", - написала исполнительница.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники оценили стильный "лук" певицы и рассыпались в предположениях о пункте назначения Натальи.

"Модный показ!? Милан!?";

"Сапоги супер";

"Наташа, так волосы отросли, ты красавица";

"Наташа, ну с такими обновками, Париж?";

"Огненный леопард! Классное пальто";

"Наталья вы впечатляете ...очень стильно и красиво";

"Хочу такое же пальтишко и штанишки, они мне очень подойдут";

"Вам круто в красном!" - пишут подписчики.

Позже звезда выложила еще одно фото и призналась, что она отправилась на "Лигу Смеха" в Одессу.

Фото: (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Ранее сообщалось, что Наталья Могилевская озвучила "проблему современного мира".

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Видео: РБК-Украина