"Вогняний леопард": Наталія Могилевська похвалилася стильним вбранням

Співачка запропонувала вгадати, куди вона летить
Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая рассказала, чем планирует заниматься в будущем, порадовала поклонников новыми фото, на которых она демонстрирует стильный образ. На своей странице в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых запечатлена в аэропорту.
Наталья сидит в кожаном кресле в красных клетчатых брюках и длинном пальто малинового цвета с леопардовым принтом. Особого внимания также заслуживают интересные сапоги артистки, на которых красуется надпись "For walking" - "Для прогулок". При этом ассистент поправляет звезде макияж.
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
В подписи к публикации Могилевская пообещала подарок тому, кто угадает, куда же она направляется.
"И снова Аэропорт! Лечу в потрясающее место! И там будет точно весело. :) Кто угадает куда я лечу? В подарок сувенир из моего интернет магазинчика", - написала исполнительница.
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Поклонники оценили стильный "лук" певицы и рассыпались в предположениях о пункте назначения Натальи.
"Модный показ!? Милан!?";
"Сапоги супер";
"Наташа, так волосы отросли, ты красавица";
"Наташа, ну с такими обновками, Париж?";
"Огненный леопард! Классное пальто";
"Наталья вы впечатляете ...очень стильно и красиво";
"Хочу такое же пальтишко и штанишки, они мне очень подойдут";
"Вам круто в красном!" - пишут подписчики.
Позже звезда выложила еще одно фото и призналась, что она отправилась на "Лигу Смеха" в Одессу.
Фото: (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Ранее сообщалось, что Наталья Могилевская озвучила "проблему современного мира".
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Видео: РБК-Украина