Одруження наосліп: на шоу в пошуках кохання прийде 29-річний власник IT-компанії

Вже сьогодні о 22:45 на телеканалі «1+1» відбудеться прем'єра шостого сезону реаліті-шоу «Одруження наосліп» з новими ведучими - практикуючим психологом Іриною Кириченко і лайф-коучем Даніелем Салемом.

У прем’єрному випуску своїм шансом на гармонійні стосунки скористається Валентин, власник 7-ми бізнесів, який через роботу не зміг знайти час на побудову родини, та Марта, яка раніше вже була заміжня із заможним чоловіком.

Здається, що у Валентина у його 29 років є все: гроші, 7 бізнесів, серед яких і IT-компанія, власна ювелірна фабрика, проте немає головного – особистого щастя. Чоловік працює 24/7 та не має часу ходити на побачення в пошуках дівчини мрії. Він вірить, що експерти програми допоможуть знайти ідеальну другу половинку: «Мій прагматичний розум підказує, що вірогідність зустріти дівчину за цінностями, психотипом, зовнішності набагато вища, коли саме спеціалісти аналізують анкети».

Марта, власниця фотостудії, вже була заміжня. «Наші стосунки тривали 9 років. У мене були і приватні літаки, і діаманти, ми могли дозволити на вихідні полетіти у будь-яку точку Європи. І поки що чоловіка, кращого за свого колишнього, я не зустрічала». Втім жінці не вдалося зберегти шлюб, і зараз вона сподівається знайти другу половинку та побудувати міцну сім’ю. «Просто гарна обкладинка та гроші мені вже не цікаві, я хочу, щоб чоловік був самореалізованим, і як-то кажуть, зробив себе сам», - каже Марта.

Так, вивчивши анкети всіх учасників, експерти вирішили, що Валентин та Марта добре підійдуть один одному, адже мають всі ті якості, які кожен з них шукає у партнері. Після весільної церемонії молодята заселилась у розкішний маєток, у якому і розпочались перші випробування. Не обійшлось в будинку і без першої сварки через непорозуміння та запальні характери. «Дві незрілі особистості зійшлись на одній території та намагались один одного змусити грати у свою гру», - прокоментувала поведінку пари психолог проекту Ірина Кириченко. Експерти шоу зазначають, що проблеми, які виникли у парі, зустрічаються майже у кожній родині, і на їхньому прикладі телеглядачі зрозуміють, як важливо одразу говорити про свої почуття, а не накопичувати невдоволення. У ситуацію, яка дійшла до точки кипіння, втрутяться експерти та допоможуть героям зрозуміти, звідки беруться основні проблеми у їхніх стосунках та підкажуть, як їх подолати. Але чи дослухаються учасники до них, чи зможуть побороти власні комплекси, звички та упередження, глядачі побачать вже сьогодні на телеканалі «1+1» о 22:45.

Нагадаємо, що основні умови проекту залишаються незмінними: експерти підбирають учасникам другу половинку на основі психологічної і емоційно-сексуальної сумісності, а знайомиться пара вже на власному весіллі. Протягом тижня молодята пізнають один одного, мешкаючи під спільним дахом і за загальним родинним бюджетом. Через 7 днів учасники «Одруження наосліп» приймають остаточне рішення - назавжди зняти обручки або продовжити стосунки за межами проекту.

«Одруження наосліп» виходить в ефірі телеканалу вже 5 років поспіль і є власною розробкою телеканалу. У 2012 році проект став переможцем пітчингу ідей, організатором якого була група «1+1 медіа», а у 2013, по C21/ FRAPA Format Award в Каннах, формат увійшов в ТОП-5 кращих форматів року.