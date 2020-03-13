Ми всі в одному човні: Наомі Кемпбелл записала відео про коронавірус і показала свої способи захисту

Наомі Кемпбелл, як і анонсувала, записала відео про коронавірус. Щоправда, поки що модель представила тільки превью, а решту пообіцяла показати завтра, 14-го березня, на власному YouTube-каналі. У короткому ролику, який вона опублікувала у своєму Instagram, вона продемострировала фрагменти з недавнього польоту. Показала, як одягає захисний костюм, рукавиці...

Також Наомі встигла показати, як захищається від небезпечного вірусу. Поки 49-річна красуня веде свою розповідь, фахівці роблять їй процедуру акупунктури спеціальними гомеопатичними голками. Про це Кемпбелл сама розповіла у коментарях.

Наомі про коронавірус (відео: instagram.com/naomi)

Втім, далеко не всі зрозуміли, що відбувається на екрані. Так, більшість послідовувачів вирішили, що поки Наомі говорить, їй вставляють в вуха сережки. «Ми не в одному човні. Ніхто не вставляє мені сережки у вуха...», – пишуть вони з іронією. На що знаменитість терпляче відповідає: «Це гомеопатичні голки».

Наомі веде бесіду з фоловерами (фото: прінтскрін instagram.com/naomi)

В самому ролику вона веде серйозний монолог про необхідность берегти себе, а ще – змінюватися. «...Я повернулася додому в Нью-Йорк. Я не буду брехати, що я не нервувала в цьому польоті... Коронавірус реальний і серйозний. Ми всі в одному човні. І ми повинні навчитися чогось», – розповідає культова модель. Повне відео, по всьому, буде містити й інші секрети Чорної Пантери для збереження здоров'я і позитивного настрою, помимо голок.

Модель серйозно ставиться до захисту (фото: instagram.com/naomi)

Також модель цього разу була надто балакучою і вступила з фоловерами у невелику переписку. «Мене турбує, що касири не використовують рукавички. Транзакція готівкою повинна бути заборонена, і можна тільки платежі по карті. Мінімальні контакти», – написав один з шанувальників Наомі. «Згодна», – відповіла Чорна Пантера.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл – одна з найактивніших знаменитостей, яка почала справжню кампанію з порятунку від вірусу. Спочатку модель показувала, що завжди носить рукавички, потім продемонструвала, що подорожує в захисному костюмі. А тепер записала ціле відео.