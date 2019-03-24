В одному рушнику: Лобода викликала фурор в мережі пікантним фото

Скандальна українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно завершила масштабний тур по Америці, не дає нудьгувати своїм шанувальникам. Днями артистка засліпила фанів яскравим образом в блискучому міні-платті і ботфортах з одного з концертів, а тепер вирішила продемонструвати свої принади на дуже відвертому фото.

Виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому вона ніби щойно вийшла з душу. Світлана повністю оголена, а своє розкішне тіло прикрила одним лише білим рушником, який притримує руками на пишних грудях. Волосся вона зібрала в розтріпаний пучок.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Пікантний знімок викликав справжній фурор серед підписників Лободи. Деякі чоловіки в жарт благають її скинути рушник, багато захоплюються фігурою співачки і називають її гарячою жінкою.

"Уф...жарко...так жарко..."

"Якась таємнича"

"QUEEN! нереальна"

"Ах яка жінка, яка жінка"

"Ну ідеальна, боже"

"Просто ноу комментс, бо щелепа відвисла"

"Зніми рушник солодка Лобода)))"

"Занадто гарна"

"Просто ну як можна бути такою ідеальною?!"

"З легким паром Світлана Сергевна"

"На Лоуренс чимось схожа"

"Найгарячіша жінка"

"Божественна і ніжна"

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода заворожила незвичайним образом у різнобарвному брючному комбінезоні з глибоким вирізом.

Ми також писали, що по приїзду в Майамі, звідки стартував її тур, Світлана Лобода продемонструвала спортивну фігуру в білосніжному образі в стилі кежуал.