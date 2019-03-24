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В одному рушнику: Лобода викликала фурор в мережі пікантним фото


Співачка поділилася гарячим знімком з душу

Скандальна українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно завершила масштабний тур по Америці, не дає нудьгувати своїм шанувальникам. Днями артистка засліпила фанів яскравим образом в блискучому міні-платті і ботфортах з одного з концертів, а тепер вирішила продемонструвати свої принади на дуже відвертому фото.

Виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому вона ніби щойно вийшла з душу. Світлана повністю оголена, а своє розкішне тіло прикрила одним лише білим рушником, який притримує руками на пишних грудях. Волосся вона зібрала в розтріпаний пучок.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Пікантний знімок викликав справжній фурор серед підписників Лободи. Деякі чоловіки в жарт благають її скинути рушник, багато захоплюються фігурою співачки і називають її гарячою жінкою.

  • "Уф...жарко...так жарко..."
  • "Якась таємнича"
  • "QUEEN! нереальна"
  • "Ах яка жінка, яка жінка"
  • "Ну ідеальна, боже"
  • "Просто ноу комментс, бо щелепа відвисла"
  • "Зніми рушник солодка Лобода)))"
  • "Занадто гарна"
  • "Просто ну як можна бути такою ідеальною?!"
  • "З легким паром Світлана Сергевна"
  • "На Лоуренс чимось схожа"
  • "Найгарячіша жінка"
  • "Божественна і ніжна"

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода заворожила незвичайним образом у різнобарвному брючному комбінезоні з глибоким вирізом.

Ми також писали, що по приїзду в Майамі, звідки стартував її тур, Світлана Лобода продемонструвала спортивну фігуру в білосніжному образі в стилі кежуал.

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