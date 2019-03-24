В одному рушнику: Лобода викликала фурор в мережі пікантним фото

Співачка поділилася гарячим знімком з душу
Скандальна українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно завершила масштабний тур по Америці, не дає нудьгувати своїм шанувальникам. Днями артистка засліпила фанів яскравим образом в блискучому міні-платті і ботфортах з одного з концертів, а тепер вирішила продемонструвати свої принади на дуже відвертому фото.
Виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому вона ніби щойно вийшла з душу. Світлана повністю оголена, а своє розкішне тіло прикрила одним лише білим рушником, який притримує руками на пишних грудях. Волосся вона зібрала в розтріпаний пучок.
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Пікантний знімок викликав справжній фурор серед підписників Лободи. Деякі чоловіки в жарт благають її скинути рушник, багато захоплюються фігурою співачки і називають її гарячою жінкою.
Нагадаємо, раніше Світлана Лобода заворожила незвичайним образом у різнобарвному брючному комбінезоні з глибоким вирізом.
Ми також писали, що по приїзду в Майамі, звідки стартував її тур, Світлана Лобода продемонструвала спортивну фігуру в білосніжному образі в стилі кежуал.