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В одному халаті: Ані Лорак розбурхала пікантним фото з душу

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Співачка порелаксувала у СПА салоні

Українська співачка Ані Лорак, яка днями відсвяткувала свій 41-й день народження, продовжує приймати подарунки. Один з брендів подарував артистці набір СПА процедур в розкішному салоні в Парижі. Вона поспішила насолодитися подарунком і поділилася на своїй сторінці в Instagram пікантним фото відразу після процесу.

На знімку Кароліна сидить на краю ванни, при цьому на ній лише білий халатик і намотаний на голову рушник. Халат злегка розкрився, грайливо оголивши ніжки знаменитості.

"Це було незабутнє відчуття! Я дуже люблю SPA процедури, це дійсно найвищий рівень поваги і любові до свого тіла", - поділилася враженнями Лорак.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Фолловери співачки не залишилися байдужими і залишили їй багато захоплених відгуків, захоплюючись красою і стрункими формами Ані.

  • Яка ви нереальнаяяя. Дуже красива!!
  • Якщо є можливість, чому б і ні
  • Красуня
  • Господи які ніжки
  • Нереально красива
  • Королева SPA
  • Ух яка красуня, дай я тебе чмокну
  • Ти проста супер
  • Вау Нереально красива
  • Кращі ніжки Парижа!
  • найкрасивіша на планеті
  • Богиня

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, спокуслива Ані Лорак в екстремальному міні схвилювала формами і зізналася, що любить осінь.

Раніше Ані Лорак вразила шанувальників ніжним образом зі зйомок кліпу на нову ліричну композицію.

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