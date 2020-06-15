Одне ціле: Маша Єфросиніна замилувала мережу абсолютним щастям в компанії коханих чоловіків

Маша Єфросиніна намагається якомога більше часу проводити з сім'єю. Вона признаеться, що навіть відмовилася від няні для сина і любить разом з чоловіком коротати вечора в душевній обстановці з дочкою Наною і синочком Сашею, пара не так часто виходить на світські заходи, а от поїхати на прирду і провести вихідні на дачі, поки кордони закриті, це тільки втається! Так, ведуча поділилася щасливим сімейним кадром, зробленим після дощу на тлі буйної і соковитої зелені і зактного неба

Вона обіймає синочка і посміхається в камеру, поруч стоїть чоловік теледіви – бізнесмен Тимур Хромаєв.

"Після дощу", - коротко підписала щасливий сімейний кадр Маша, показавши улюблених чоловіків.

Маша Єфросиніна з чоловіком і сином показала щасливе фото на заході (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Під фото шанувальники щиро захоплювалися Машею та її близькими, залишаючи масу компліментів.

Прекрасна сім'я!

Саша такий дорослий вже

Дуже добра і мила фотка, так як одне ціле

Марія, Ви нереальна красуня

Машенька,Ви просто молодець!!!Не можу Вами намилуватися! Красива, розумна, гарна, енергійна...Можна цей список продовжувати нескінченно! Щастя Вам і Вашим близьким!

Таке світле фото

Гарна, щаслива сім'я

Дуже красиві і щасливі

Так пощастило, поруч сильний і мудрий чоловік, тоді і маленького ростити легше.

Найкраща родина, тільки Нани на фото не вистачає

Скріншот коментарів

У сторіз вона опублікувала фото з сином. На Маші – легка туніка бірюзового кольору і білосніжні штани.

Маша Єфросиніна насолоджується безтурботним відпочинком з сином (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Раніше Маша Єфросиніна показала простий і дієвий лайфхак від синочка-помічника.