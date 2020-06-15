Одне ціле: Маша Єфросиніна замилувала мережу абсолютним щастям в компанії коханих чоловіків

Ведуча показала сімейний відпочинок на природі
Маша Єфросиніна намагається якомога більше часу проводити з сім'єю. Вона признаеться, що навіть відмовилася від няні для сина і любить разом з чоловіком коротати вечора в душевній обстановці з дочкою Наною і синочком Сашею, пара не так часто виходить на світські заходи, а от поїхати на прирду і провести вихідні на дачі, поки кордони закриті, це тільки втається! Так, ведуча поділилася щасливим сімейним кадром, зробленим після дощу на тлі буйної і соковитої зелені і зактного неба
Вона обіймає синочка і посміхається в камеру, поруч стоїть чоловік теледіви – бізнесмен Тимур Хромаєв.
"Після дощу", - коротко підписала щасливий сімейний кадр Маша, показавши улюблених чоловіків.
Маша Єфросиніна з чоловіком і сином показала щасливе фото на заході (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Під фото шанувальники щиро захоплювалися Машею та її близькими, залишаючи масу компліментів.
Скріншот коментарів
У сторіз вона опублікувала фото з сином. На Маші – легка туніка бірюзового кольору і білосніжні штани.
Маша Єфросиніна насолоджується безтурботним відпочинком з сином (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Раніше Маша Єфросиніна показала простий і дієвий лайфхак від синочка-помічника.
Автор: Lite