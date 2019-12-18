Одного разу на балу: Оля Полякова захопила спокусливими формами в розкішній сукні

Українська співачка Оля Полякова - відома любителька епатажу і регулярно вражає своїх шанувальників яскравими і відвертими образами на зйомках і в кліпах. Днями зірка випустила нову відеороботу "Нічна жриця", в якій розкриває всю правду про сучасних королев, які після опівночі перетворюються в нічних жриць і не можуть відірватися від холодильника.

А ось для світського виходу Полякова вибрала більш елегантний і шикарний наряд - артистка відвідала бал в золотисто-чорній сукні з довгим шлейфом. Образ вийшов дуже ефектним, а також підкреслив спокусливі вигини витонченої фігури виконавиці.

Оля прийняла провокативну позу, одну руку вперши в стіну, а другу поклавши на талію, і чуттєво прочинила губи, нафарбовані яскраво-червоною помадою.

"Одного разу на балу", - прокоментувала кадр співачка.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Захоплені підписники тут же засипали Полякову захопленими відгуками.

шикарно

Королева! І не тільки ночі!!!

Дуже гарна!

Ви красуня

Богиня

Карколомна!!

Оля,ви як завжди СУПЕР!!!

Оля, ви як завжди чарівні

Дуже красива

Шикарна

шикардос. стильно і нестандарт,)

Втім як і завжди, БОГИНЯ!!!!

Олька ти агонь, кліп нічна жриця - шедевр! Ps. У нашому світі дуже багато негативу, тому такий позитив як твоя творчість потрібна як повітря!

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, Оля Полякова вбила провокаційним нарядом на шоу "Х-фактор".