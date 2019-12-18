Одного разу на балу: Оля Полякова захопила спокусливими формами в розкішній сукні

Співачка сяяла у вечірній сукні зі шлейфом
Українська співачка Оля Полякова - відома любителька епатажу і регулярно вражає своїх шанувальників яскравими і відвертими образами на зйомках і в кліпах. Днями зірка випустила нову відеороботу "Нічна жриця", в якій розкриває всю правду про сучасних королев, які після опівночі перетворюються в нічних жриць і не можуть відірватися від холодильника.
А ось для світського виходу Полякова вибрала більш елегантний і шикарний наряд - артистка відвідала бал в золотисто-чорній сукні з довгим шлейфом. Образ вийшов дуже ефектним, а також підкреслив спокусливі вигини витонченої фігури виконавиці.
Оля прийняла провокативну позу, одну руку вперши в стіну, а другу поклавши на талію, і чуттєво прочинила губи, нафарбовані яскраво-червоною помадою.
"Одного разу на балу", - прокоментувала кадр співачка.
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Захоплені підписники тут же засипали Полякову захопленими відгуками.
Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)
Нагадаємо, Оля Полякова вбила провокаційним нарядом на шоу "Х-фактор".