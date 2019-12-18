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Одного разу на балу: Оля Полякова захопила спокусливими формами в розкішній сукні

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.12.2019 - 10:31
Одного разу на балу: Оля Полякова захопила спокусливими формами в розкішній сукні
Фото: Оля Полякова (фото: СТБ)

Співачка сяяла у вечірній сукні зі шлейфом

Українська співачка Оля Полякова - відома любителька епатажу і регулярно вражає своїх шанувальників яскравими і відвертими образами на зйомках і в кліпах. Днями зірка випустила нову відеороботу "Нічна жриця", в якій розкриває всю правду про сучасних королев, які після опівночі перетворюються в нічних жриць і не можуть відірватися від холодильника.

А ось для світського виходу Полякова вибрала більш елегантний і шикарний наряд - артистка відвідала бал в золотисто-чорній сукні з довгим шлейфом. Образ вийшов дуже ефектним, а також підкреслив спокусливі вигини витонченої фігури виконавиці.

Оля прийняла провокативну позу, одну руку вперши в стіну, а другу поклавши на талію, і чуттєво прочинила губи, нафарбовані яскраво-червоною помадою.

"Одного разу на балу", - прокоментувала кадр співачка.

Одного разу на балу: Оля Полякова захопила спокусливими формами в розкішній сукні

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Захоплені підписники тут же засипали Полякову захопленими відгуками.

  • шикарно
  • Королева! І не тільки ночі!!!
  • Дуже гарна!
  • Ви красуня
  • Богиня
  • Карколомна!!
  • Оля,ви як завжди СУПЕР!!!
  • Оля, ви як завжди чарівні
  • Дуже красива
  • Шикарна
  • шикардос. стильно і нестандарт,)
  • Втім як і завжди, БОГИНЯ!!!!
  • Олька ти агонь, кліп нічна жриця - шедевр! Ps. У нашому світі дуже багато негативу, тому такий позитив як твоя творчість потрібна як повітря!

Одного разу на балу: Оля Полякова захопила спокусливими формами в розкішній сукні

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, Оля Полякова вбила провокаційним нарядом на шоу "Х-фактор".

Нічна жриця атакує: Оля Полякова показала, чим займається ночами (відео) Піратка в ультра-міні: Полякова вразила провокаційним вбранням на шоу "Х-фактор"
Новини України Оля Полякованаряд
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