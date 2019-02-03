"Одна в залі?" Ані Лорак без макіяжу спантеличила новим фото

Співачка вирушила в кінотеатр і показала фото, на якому вона зображена на самоті

Известная певица Ани Лорак, которая недавно официально развелась со своим мужем Муратом Налчаджиоглу, показала в Instagram фото из кинозала, на котором сидит одна с огромной пачкой поп-корна в руках.

Звезда выглядит естественно и непринужденно – на лице нет ни грамма макияжа, на голове кепка, а сама она одета в черную толстовку с надписью на груди, светлые джинсы и лаковые ботинки.

"Выходной в кино. Что посоветуете из киноновинок?" - спросила она у поклонников, которые тут же бросились советовать ей любимые фильмы.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Подписчики заметили, что в зале артистка находится в гордом одиночестве и стали интересоваться, с кем она ходила на сеанс, а также, что смотрела в кинотеатре.

"Почему одна?", "Выкупили весь зал?", "Ани, а где все люди?", "Красатуля, в одиночестве так нельзя", "А чего одна?", "Сняла весь зал?", "Ну, что тебе посоветуешь. Скупила все места и балдеешь с поп-кроном", "Одна в кино... Грустно", "Круто! Один кинотеатр для вас!" - писали комментаторы.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Интересно, что на руке у знаменитости нет кольца, которое на днях заметили поклонники. Посчитав, что их любимица уже вновь помолвлена.

К слову, муж Ани Лорак, ресторатор Мурат Налчаджиоглу сразу после новости о разводе оставил таинственный месседж о ценности отношений.

Видео: РБК-Украина