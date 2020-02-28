Одна сатана: Тодоренко несподівано нагадала шанувальникам Топалова на ніжному фото з сином

Регіна Тодоренко на щастя для мільйонів своїх фоловерів тепер не боїться показувати обличчя свого однорічного сина Михайла. Якого батьки з любов'ю називають просто — Майкл. Тепер щаслива мама ділитися яскравими фотосесіями з синочком. Завжди змушуючи шанувальників гадати, на кого ж більше схожий малюк — на тата чи маму. Нове фото Регіни викликало несподівану реакцію фанатів. Тепер вони стали порівнювати з Топаловим... саму Тодоренко.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram відома телеведуча і мандрівниця опублікувала зворушливий кадр з синочком. Фото було зроблено під час чергової прогулянки. Мама з сином сидять у великій іграшковій різнобарвній машині. Місце за кермом дісталося маленькому чоловікові. А його здивованим пасажиром вступила зіркова мама. На фото малюк вийшов з милим зосередженим виразом обличчя.

Для прогулянки Регіна вибрала максимально утеплений образ. В центрі якого — червоний довгий шарф великої в'язки і така ж об'ємна шапка. При цьому зіркова матуся показала свіже обличчя без макіяжу.

Регіна Тодоренко з сином Михайлом (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Забавно інше. Шанувальники Регіни тут же взялися коментувати її новий знімок. Однак буквально в один голос заявили, що на цьому фото вона дуже схожа на свого чоловіка Влада Топалова. Мовляв, "чоловік і дружина — одна сатана".

"На цій фотці ви так схожі на свого чоловіка))"

"Ти тут так на Влада схожа!"

"Чоловік і дружина — одна сатана) Так на Влада тут схожа"

"Регіна, так Ви з Владом схожі"

"Регіна, ви тут схожі з Владом на цій фотці) Кажуть, що в парах стають схожі один на одного))"

"Яка ти завжди усміхнена"

"Ви з Владом на цьому фото дуже схожі"

Скріншот коментарів: instagram.com/reginatodorenko

Сам же Влад прокоментував фото з дружиною і сином так: “Мій маленький Дісней Ленд! Моя Королева і мій Принц. Моє серце і моя душа!"

Регіна Тодоренко і Влад Топалов з сином (фото: instagram.com/reginatodorenko)

І до речі, Регіна заінтригувала прихильників новим ефіром шоу "Регіна +". Телеведуча вирішила запросити на своє шоу відомого українського лікаря педіатра Комаровського. Тодоренко навіть запропонувала підписникам написати під її постом питання педіатру.

“З тих пір, як з'явилося шоу Регіна+1 мені часто пишуть молоді мами і запитують, чи потрібно робити дитині щеплення, як і чим лікувати, як виховувати і т. д. Я поки ще сама молода мати, тому ми вирішили разом з доктором Комаровським, самим відомим дитячим лікарем на території СНД, провести спільний прямий ефір і спробувати відповісти не тільки не ці питання. Але і поговорити про сім'ю, дітей, та й просто про життя! Залишайте свої запитання прямо під цим постом і 28 лютого о 14:00 за Києвом, 15:00 по Москві підключайтеся до нашого спільного прямого ефіру!" — пише Регіна Тодоренко.

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко закарбували інтимний момент з чоловіком на камеру.