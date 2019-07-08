Одна в номері: 46-річна Хайді Клум показала розкішну фігуру в нижній білизні

Хайді Клум знає, що активність у соцмережах тільки на руку медійним особистостям. Тому вона не шкодує сил на Instagram. На своїй сторінці вона показує як робочі моменти зі зйомок, так і особисте життя. Минулої зими модель отримала пропозицію руки і серця від свого коханого – гітариста німецької групи Tokio Hotel Тома Каулітца. З тих пір майбутнє подружжя постійно радує шанувальників спільними виходами у світ, фото з численних поїздок, а також досить інтимними кадрами. Так, навесні вони вирушили в Гонконг і буквально засипали мережу романтичними, а часом – прямо-таки пікантними знімками з номера готелю, де зупинилися. Схоже, Хайді має намір повторити цей досвід.

Хайді вирушила в Токіо (фото: instagram.com/heidiklum)

Кілька годин тому знаменита модель показала фото з розкішного номери готелю у Токіо. Вона стоїть посеред кімнати, буквально заваленої одягом, як би вибираючи, що надіти. "Розпакування", – підписала вона кадр. Але маса стильних речей і мальовничий урбаністичний пейзаж не змогли затьмарити красу Хайді, яка позує в яскраво-червоній білизні. Бюстгальтер, який вигідно підкреслив розкішні груди 46-річної красуні, а також малюсінькі стринги, наочно демонструють, що у свої роки вона може легко дати фору більш молодим колегам.

Розкішне тіло Хайді викликає щире захоплення у її прихильників (фото: instagram.com/heidiklum)

Щоб по максимуму показати свою красу, видатні форми і дівочу стрункість, Клум також додала відео. Вона сидить на підвіконні все в тому ж спокусливій червоному комплекті, тримаючи в руках телефон і показуючи з висоти численні будівлі. Але на першому плані, безумовно, не менш вражаюча картина – тіло моделі, які можна розглянути у всіх подробицях. До речі, в ролику вона позує абсолютно без макіяжу, тим самим ще раз підкресливши свої дивовижні природні дані і вічну молодість. "Люблю тебе, Токіо", – написала красуня.

Хайді і Тому (фото: instagram.com/heidiklum)

Здається, в цей раз в подорож вона вирушила сама. Про це говорять і фото знаменитості, де вона красується , і кумедний кадр з ресторану, який вона опублікувала кілька днів тому. Хайді показала тарілку супу місо і телефон, за яким їй дзвонить коханий, як би демонструючи, що обідають вони разом, хоч і в різних містах. Втім, цілком можливо, що незабаром Том приєднається до своєї дівчини.