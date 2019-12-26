Не самотні у всесвіті: El Кравчука вкрали інопланетяни (відео)

EL KRAVCHUK (фото: прес-служба)

Український виконавець упевнений - ми не одні у всесвіті

El Кравчук представляє пісню з нового альбому, під назвою "Hello, Jenet", яку присвятив планеті-двійнику Землі. Артист вірить, що у кожного елемента на нашій планеті є дзеркальне відображення в нескінченних просторах галактики і всьому нашому технологічному прогресу ми зобов'язані інопланетянам.

10 років тому у співака відбувся контакт з прибульцями, який змусив його по іншому подивитися на світ.

"Ми не самотні у Всесвіті", - про це El Кравчук співає в новому розривному хіті, автором якого став Михайло Некрасов.

До Речі, прем'єра суперхіта "ALLO" відбулася на Різдво - 25 грудня.

EL KRAVCHUK - ALLO Прем'єра 2019

Шанувальники виконавця вже встигли залишити перші відгуки:

"Україна супер!!! Які у нас таланти!!! Пишаюся!!"

"Артист моєї бурхливої молодості! Тепер ностальгія замучить!"

"Безмірно рада поверненню, давно не чула, прямо ностальгія! Повернулися з новим крутим хітом!"

"Класне повернення!"

"Кльова і бодренькая пісня! Слухав з великою насолодою, спасибі!"

"Як по мені прикольна пісня! Енергійна і легка!"

"Як же я скучила за дійсно якісною музикою, дякую"

Скріншот коментарів: youtube

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