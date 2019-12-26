Не самотні у всесвіті: El Кравчука вкрали інопланетяни (відео)

Український виконавець упевнений - ми не одні у всесвіті
El Кравчук представляє пісню з нового альбому, під назвою "Hello, Jenet", яку присвятив планеті-двійнику Землі. Артист вірить, що у кожного елемента на нашій планеті є дзеркальне відображення в нескінченних просторах галактики і всьому нашому технологічному прогресу ми зобов'язані інопланетянам.
10 років тому у співака відбувся контакт з прибульцями, який змусив його по іншому подивитися на світ.
"Ми не самотні у Всесвіті", - про це El Кравчук співає в новому розривному хіті, автором якого став Михайло Некрасов.
До Речі, прем'єра суперхіта "ALLO" відбулася на Різдво - 25 грудня.
EL KRAVCHUK - ALLO Прем'єра 2019
Шанувальники виконавця вже встигли залишити перші відгуки:
Скріншот коментарів: youtube
Нове відео "Stand up", досягнення та плани на наступний рік: АНТИТІЛА підвели підсумки 2019 року.