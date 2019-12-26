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В однакових піжамах і з дітьми: Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес зворушили сімейними фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.12.2019 - 15:22
В однакових піжамах і з дітьми: Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес зворушили сімейними фото
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес (фото: instagram.com/styledbyhrush)

Співачка і її майбутній чоловік відзначили Різдво

Дженніфер Лопес обожнює сімейні свята і вихідні, а тому Різдво провела в колі найближчих. Компанію їй склали коханий і майбутній чоловік – Алекс Родрігес, а також діти від попереднього шлюбу, близнюки Макс і Емма. Торжество вони влаштували з усіма атрибутами теплого свята: ялинкою, подарунками, частуваннями, веселими іграми і барвистими фото... Дрес-код для сімейної вечірки вони вибрали, як і в минулому році, дуже милий – всі були одягнені в однакові картаті піжами.

В однакових піжамах і з дітьми: Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес зворушили сімейними фото

Дженніфер і Алекс (фото: instagram.com/jlo)

На своїй сторінці в Instagram Дженніфер опублікувала фото, де вони з Алексом ніжно цілуються на тлі ялинки, і написала: "Не потрібно омели... Всіх з Різдвом!!! Я люблю вас і бажаю вам самого щасливого та прекрасного свята". Алекс в свою чергу запостив цілу серію фото з вечора, демонструючи, що воно пройшло просто чудово.

В однакових піжамах і з дітьми: Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес зворушили сімейними фотоВ однакових піжамах і з дітьми: Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес зворушили сімейними фотоВ однакових піжамах і з дітьми: Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес зворушили сімейними фото

Алекс і Дженніфер – ідеальна пара (фото: instagram.com/arod)

Нагадаємо, Дженніфер і Алекс почали зустрічатися близько двох років тому, а навесні цього року оголосили про заручини. Поки що закохані не зіграли весілля, так як дуже зайняті своїми проектами. Але напевно в майбутньому році вони порадують шанувальників пишним святкуванням.

У численних інтерв'ю Лопес любить розповідати, що вона неймовірно щаслива в цих відносинах і що Алекс – її доля. За словами знаменитості, вони підходять один одному, так як володіють схожими характерами. Обидва дуже працьовиті, цілеспрямовані, амбіційні. А крім палких почуттів, у них є до того ж і величезна повага один до одного.

В однакових піжамах і з дітьми: Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес зворушили сімейними фотоНе віриться, що Дженніфер 50 років (фото: instagram.com/arod)

До речі, Алекс на своїй особистій сторінці обожнює публікувати фото з Дженніфер: зі спільних тренувань, походів на стадіон, з дітьми... На одному з недавніх кадрів співачка постала в червоному латексі на тлі червоної машини. "Мій улюблений подарунок – червоний", – написав Алекс, натякаючи на свою красуню дружину. Чи потрібно додавати, що 50-річна Дженніфер в такому вбранні, як завжди, викликала фурор в мережі?

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