Один стиліст на всіх? Образ Ані Лорак порівняли з look'ом Насті Каменських

Шанувальники співачки помітили разючу подібність двох зірок

Известная певица Ани Лорак заскучала за весенним теплом и солнцем, о чем сообщила поклонникам на странице в Instagram. Она показала пикантный снимок с оголенными плечами в приспущенной розовой пушистой шубе.

Нежная артистка с распущенными по плечам волосами позирует на чувственном кадре в меховом убранстве, которое скрывает от посторонних глаз ее фигуру, но от этого снимок кажется еще более соблазнительным.

"Хочу весны! Чтобы солнце согрело землю от холода и на свет появились маленькие подснежники. А мы сегодня будем согревать вас!" - заверила она.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Поклонники пришли в восторг от внешнего вида звезды, но некоторые сравнили ее образ с аналогичным look'ом Насти Каменских из клипа "Тримай".

"Очень нежная. Обожаю вас", "Вы и есть солнце! Прекрасная!", "Как всегда очаровательная", "Как Каменских в клипе "Тримай"! Один стилист на всех?", "Очень милая!", "Нельзя быть такой красивой", "Вы фантастически красивы!", "Ани, что-то невероятное", - сыпали комплиментами фолловеры.

Скриншот видео: YouTube/NKofficial

Позже Каролина побаловала комментаторов еще одним снимком и тоже в розовых тонах. На этот раз Ани показала стрит-стайл образ в розовой жилетке, черных спортивных штанах, свитшоте пудрового цвета и белых удобных кроссовках. Знаменитость спряталась за большими солнечными очками и надела на голову кепку с козырьком.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Напомним, что Ани Лорак предстала перед поклонниками в образах легендарных женщин, которые творили историю и навсегда вошли в нее благодаря мужеству и силе духа.

Ранее фигура Ани Лорак в бандажном платье произвела фурор среди поклонников, оценивших ее стройные формы.

К слову, Ани Лорак на сцене показала пикантный откровенный танец, который по дстоинству оценили ее поклонники.

Видео: РБК-Украина