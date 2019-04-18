"Дуже хвилююся": Джамала полонила оригінальним образом на червоній доріжці

Популярна співачка Джамала під час своїх виходів у світ і на сцену звикла демонструвати бездоганне відчуття стилю. Її вишукані та одночасно оригінальні вбрання можна розглядати довго, вивчаючи деталі образу української діви. Не обійшла увагою співачка і премію "Золота Жар-птиця 2019", яка проходить у четвер, 18 квітня в столичному Палаці "Україна". Зірка вже встигла пройтися по червоній доріжці і показати в InstaStories підготовку до відповідальної події.

Артистка продемонструвала, як їй накладають макіяж, а також похвалилася елегантним вбранням, яке вона вибрала спеціально для виходу в світ.

Джамала в буквальному сенсі слова блищала в оригінальній блузці оливкового кольору з довгим шлейфом. Ліф вбрання був оформлений у вигляді корсета і підкреслював зону декольте. Вона скомпонована екстравагантний верх з чорними брюками прямого крою по фігурі і одягла туфлі на високих підборах. Завершальний штрих – дизайнерські персні, які прикрасили пальці співачки.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Дуже переживаю. Завжди репетирую нове вбрання", - зізналася Джамала, позуючи біля високого дзеркала.

Потім вона підкреслила, що красуватися перед об'єктивами численних фотографів – не так просто, як здається на перший погляд.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Я вам скажу, це ціла справа – правильно встати", - підписала артистка своє дефіле по червоній доріжці премії. Схоже, вона блискуче впоралася зі своїм завданням і зачарувала присутніх.

Раніше Джамала показала умиротворений фото і поділилася своєю життєвою філософією щасливого дня.

До речі, Джамала поділилася тонкощами виховання сина і зізналася, що вона – сувора мама.

До слова, Джамала захопила мережа душевним сімейним фотосетом з сином і чоловіком.