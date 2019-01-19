"Дуже важливо": Седокова зробила сенсаційну заяву про свою зовнішність

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Артистка вважає, що краса — рівень володіння фоторедакторами

Поп-співачка Анна Седокова, яка нещодавно поскаржилася на виступ в Москві, відверто зізналася, що користується фоторедакторами і зробила гучну заяву про красу. Артистка вважає, що краса визначається навичками володіння фоторедакторами, а не доглядом і роботою над собою. Про це вона заявила у своєму Instagram.

"Я хочу сказати вам щось дуже важливе зараз. Кожен день я отримую багато листів в DM з проханням про допомогу, підтримку, розповісти, як бути впевненою в собі і такою красивою)) Я, як і ви всі, в цей курортний час, дивилася на жінок з ідеальними тілами, ідеальною шкірою, усмішками на пляжах. Я дивилася і думала, ну як же їм це вдається! Боже, які вони гарні. Потім дивилася на свої фото і думала - ну от. В кожному і кожній з нас є 1000000 сумнівів, навіть у найкрасивішої чи у найбільш впевненій в собі", — вважає Анна Сєдокова.

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Вона також зазначила, що з невпевненістю в собі потрібно боротися, звертаючись до фахівців.

"Найщасливіші люди в Instagram можуть бути вкрай нещасливі у житті, а ідеальна шкіра всього лише відмінна програма в телефоні, а може і навпаки) Все у них ....нно, тому що вони щодня працюють над цим!!! Все залежить від нашої внутрішньої впевненості в собі, з простої віри в себе, фундаментом, для якої є освіта і робота над своїм тілом! І кожен раз, коли я думаю - "яка ж вона красива, не те, що я", я розумію, що це сигнал взяти себе за шкірку і притягти у зал чи до косметолога, або навіть до психолога)", — пише артистка

Седокова підсумувала свою заяву тим, що урівняла всіх людей і назвала гарними тих, хто краще обробляє фото.

"Загалом, всі ми люди однакові, просто хтось краще обробляє фото, а хтось гірше", – написала співачка.

Скріншот поста аккаунта instagram.com/annasedokova

Нагадаємо, що раніше Анна Седокова шокувала мережу формами в купальнику.

До цього Седокова зважилася на кардинальну зміну іміджу.

Відео: РБК-Україна