"Дуже важко": Джамала зробила відверте зізнання після нагородження YUNA 2019

Популярна зірка Джамала не втомлюється радувати шанувальників своїми музичними досягненнями. Так, вона стала кращою співачкою року за версією престижної премії YUNA 2019, яка відбулася 22 березня в київському Палаці "Україна". Знаменитість залишила зворушливе і емоційне послання в Instagram, подякувавши всім причетним до її тріумфу, і зазначила, що українським музикантам нелегко робити якісну музику на гідному рівні.

Зірка супроводила пост щасливим знімком зі статуеткою в руках. Вона позувала в екстравагантному сценічному костюмі. На співачці - короткий чорний топ, укорочений піджак - кейп і штани з лампасами. В цьому ж вбранні вона виступила на премії YUNA 2019, заспівавши свій хіт "Крила", а також презентувавши одну з нових композицій.

"YUNA-2019 - "Співачка року"! Дякую за цю нагороду! Знаєте, насправді дуже важко кожному музиканту робити музику в Україну, щоб вона була представлена на високому рівні у всьому світі. Але ми, українські музиканти, стараємося, працюємо. Не забувайте підтримувати своїх улюблених виконавців. Я дуже вдячна своїй родині, своїй країні, своїй команді. Спасибі, мої друзі, мої слухачі, мої прихильники! Ви завжди мене підтримуєте, надихаєте, мотивуєте. Вчора був чудовий вечір! Було приємно побачити своїх друзів і колег. Ще раз вітаю всіх переможців YUNA!" - написала Джамала.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники не упустили можливості привітати артистку з заслуженою перемогою і не пошкодували для неї компліментів, захоплюючись талантом і самовіддачею.

"Вітаю Вас, Ви дуже хороша людина, перш за все", "Хто б сумнівався, Ви найкраща!", "Це заслужена нагорода. Вітаю, ви дійсно неймовірна!", "Найкраща співачка для моєї душі", "Безсумнівно, найкраща!", "Вітаю! Ви молодець!", "По-іншому і бути не могло! Вітаю! А ще ви у відмінній формі", "Вітаю! Це - заслужена нагорода! Ви - наша гордість!" - навперебій писали коментатори.

Варто відзначити, що на червону доріжку YUNA 2019 Джамала вийшла в лаконічному та елегантному вбранні в чорній гамі. Вона доповнила свій образ тренчем з атласними лацканами, прикрашеному розсипом страз.

Нагадаємо, що Джамала відразу після Нацвідбору на "Євробачення 2019" полетіла на Балі, де працювала у віддаленій студії та записувала нові пісні.

Раніше Джамала вперше розчулила шанувальників фото свого сина, показавши обличчя хлопчика.