"Дуже щаслива": Аліна Гросу заінтригувала атмосферними фото з Данії

Співачка зачарувала яскравими кадрами з Копенгагена
Аліна Гросу не дає нудьгувати своїм шанувальникам. Нещодавно співачка, яка лише цього літа вийшла заміж за свого коханого Олександра, здивувала шанувальників знімком з іншим чоловіком - за її словами, це її найкращий друг з дитинства, і чоловік зовсім не ревнує її до нього. А зараз артистка вирушила в Данію, причому причину поки що тримає в секреті.
На своїй сторінці в Instagram Аліна опублікувала кілька атмосферних фото з Копенгагена.
"Мені здається, ніхто не здогадається чому я тут (сама в шоці). P. s. Трохи пізніше відповім", - інтригує Гросу.
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Виконавиця також виклала кілька яскравих кадрів, на яких вона позує на човні в помаранчевому платті.
"Аліна дуже щаслива", - залишила не менш загадковий підпис артистка.
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Після чого показала фото на березі моря. На цей раз Аліна з'явилася в чорному вбранні, а крім того, в компанії імпозантного чоловіка - свого батька.
"Татова донька", - написала співачка англійською мовою.
Фото: Аліна Гросу з татом (instagram.com/alina_grosu)
Заінтриговані і захоплені фолловери поспішили залишити свої відгуки.
Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)
Нагадаємо, Аліна Гросу вперше розкрила подробиці про чоловіка Олександра. Співачка відкрила завісу таємниці над бізнесом чоловіка і розповіла, чим займається Олександр.
Раніше Аліна Гросу розсекретила ніжне прізвисько чоловіка і розповіла про їхні зворушливі зустрічі після розлуки.