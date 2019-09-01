"Дуже переживаю": MARUV відверто розповіла про труднощі на Танцях з зірками

Фото: MARUV и JAY (instagram.com/maruvofficial)

Співачка зізналася, що встигла всього два рази відрепетирувати номер

Епатажна MARUV (Анна Корсун), як і її зіркових колег і суперники, готується до другого прямого ефіру проекту Танці з зірками 2019, який відбудеться же цієї неділі, 1 вересня. Разом зі своїм партнером Євгеном Дмитрієнко (JAY) артистка влаштувала спекотну репетицію і навіть дала йому ляпаса, звичайно, в рамках номера. Пізніше співачка зізналася, що встигла всього два рази відпрацювати з напарником танцювальні па, тому дуже переживає і хвилюється перед виходом на паркет.

На своїй Instagram-сторінці вона опублікувала звернення до шанувальників, попросивши їх підтримати її, адже анна виконає невластивий їй бальний танець і через катастрофічний брак часу просто не встигла як слід його відрепетирувати.

"Завтра мені потрібна буде ваша підтримка, так як хореографія буде для мене не властива, і у мене було всього 2 репетиції. Я дуже хвилююся і переживаю, що б все вийшло", - зізналася зірка.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

У сторіз вона розповіла, що зайнята на гастролях, тому її партнеру довелося працювати за двох.

"Поки я їжджу по гастролях, мій партнер Джей стає великим бальником. І це значить, що в неділю будуть Танці з зірками і буду я з якимось бальним танцем", - пообіцяла співачка.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Пізніше вона повідомила, що її дорога до Києва обіцяє бути непростою, але вона обов'язково виступить на паркеті і побореться за перемогу.

"Уже мчу на Танці 1 + 1. Мене чекає мільйон пересадок і вуаля, вранці я в Києві", - підписала MARUV, кадр з авто, в якому вона мчить по нічній трасі.

Фото: MARUV поспішає на проект Танці з зведена (instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, що MARUV постала перед шанувальниками в образі гарячої поліцейської. Разом зі своїм танцювальним гьорлз-бендом вона влаштувала спекотні танці на сцені.