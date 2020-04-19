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"Дуже на тата схожа": Санта Дімопулос вперше показала маленьку доньку

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Співачка з гумором визнала, що мала явно пішла не в неї

Екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос в минулому році стала мамою вдруге - 14 вересня співачка народила чоловікові Ігорю Кучеренко доньку Софію в одній з клінік Монако. При цьому артистка набрала 15 кілограмів за час вагітності, проте досить швидко змогла повернути собі стрункі форми. Зірка вже публікувала кілька кадрів з малятком в мережі, однак не показувала її обличчя. Зараз дівчинці виповнилося 7 місяців і Санта вирішила, що настала пора представити її публіці.

Артистка опублікувала у своєму Instagram ніжний портрет малятка Софії. У підпису Дімопулос з гумором натякнула на те, що дівчинка явно пішла не в неї - адже Санта смаглява і з темними очима, а дитина світлошкіра і блакитноока, в тата. Раніше співачка вже жартувала на відпочинку з дітьми, що вона виглядає поряд з Софією, як її мексиканська няня.

"Знайомтеся, принцеса Софія. Правда ж ми схожі як дві краплі води?!" - написала виконавиця, залишивши також усміхнений смайлик.

Фото: Санта Дімопулос показала доньку Софію (instagram.com/santadimopulos)

Розчулені шанувальники засипали співачку теплими відгуками, відзначаючи подібність малятка з татом і жартома цікавлячись, чи точно вона її дочка.

Фото: Санта Дімопулос з сім'єю (instagram.com/santadimopulos)

  • Лапочка! P.s Вам її не підмінили ?
  • Вона чарівна ! Про мексиканську няню була правда
  • Гарна дівчинка! Чия це?
  • Дуже на тата схожа
  • Який янголятко, на тата схожа і буде щаслива
  • На тата схожа
  • принадність, на мою копія тата
  • Ви обидві дуже гарні, але зовсім не схожі (поки що)
  • Лялечка, на тата схожа
  • Таткова дівчинка ))
  • Як лялечка
  • Бозі яка ж вона Красуня Хлопчаки стережіться
  • Ой не знаю,папка копія, ксерокс прям

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)

Нагадаємо, у Санти також зростає 11-річний син Даніель від шоумена Андрія Джеджули.

Раніше Санта Дімопулос зворушила ніжним фото з дітьми з Дубая.

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