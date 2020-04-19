"Дуже на тата схожа": Санта Дімопулос вперше показала маленьку доньку

Співачка з гумором визнала, що мала явно пішла не в неї
Екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос в минулому році стала мамою вдруге - 14 вересня співачка народила чоловікові Ігорю Кучеренко доньку Софію в одній з клінік Монако. При цьому артистка набрала 15 кілограмів за час вагітності, проте досить швидко змогла повернути собі стрункі форми. Зірка вже публікувала кілька кадрів з малятком в мережі, однак не показувала її обличчя. Зараз дівчинці виповнилося 7 місяців і Санта вирішила, що настала пора представити її публіці.
Артистка опублікувала у своєму Instagram ніжний портрет малятка Софії. У підпису Дімопулос з гумором натякнула на те, що дівчинка явно пішла не в неї - адже Санта смаглява і з темними очима, а дитина світлошкіра і блакитноока, в тата. Раніше співачка вже жартувала на відпочинку з дітьми, що вона виглядає поряд з Софією, як її мексиканська няня.
"Знайомтеся, принцеса Софія. Правда ж ми схожі як дві краплі води?!" - написала виконавиця, залишивши також усміхнений смайлик.
Фото: Санта Дімопулос показала доньку Софію (instagram.com/santadimopulos)
Розчулені шанувальники засипали співачку теплими відгуками, відзначаючи подібність малятка з татом і жартома цікавлячись, чи точно вона її дочка.
Фото: Санта Дімопулос з сім'єю (instagram.com/santadimopulos)
Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)
Нагадаємо, у Санти також зростає 11-річний син Даніель від шоумена Андрія Джеджули.
Раніше Санта Дімопулос зворушила ніжним фото з дітьми з Дубая.