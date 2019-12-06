"Дуже образилася": Регіна Тодоренко вперше заговорила про свекруху і заборону Топалова

Регіна Тодоренко і Влад Топалов 6 грудня відсвяткували перший день народження синочка Міші – хлопчикові виповнився один рік! Вони опублікували зворушливі послання для малюка на сторінках в Instagram. Ведуча із задоволенням розповідає про чоловіка і сина, ділиться подробицями материнства і відверто говоить про особисте життя зі співаком, а ось про його батьків практично ніколи не каже. У ролику Дмитра Шепелєва "Мамки. 50 питань красивій жінці" Регіна пройшла бліц-інтерв'ю і зважилася на відверті зізнання.

Так, популярний блогер розповіла, що вийшла на роботу відразу після народження сина, тому що їй потрібні були гроші і необхідно було утримувати сім'ю. Правда, потім ведуча зізналася, що пожартувала – вона просто живе своєю улюбленою справою.

"Мені потрібні гроші для того, щоб утримувати сім'ю. Я жартую! Просто тому що я люблю працювати!" - запевнила вона. "Я дуже хочу в Forbеs", - пізніше заявила Регіна. Зірка зазвичай спить по чотири години, а якщо пощастить, то й усі п'ять.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Регіна запевняє, що завжди відчуває себе королевою. Весь секрет – в її імені. "Я відчуваю себе королевою завжди. Тому що з грецької моє ім'я перводииться як "цариця", "королева", - розповіла ведуча. Себе вона може описати трьома словами: весела, безпосередня, любить побалакати.

Також зірка проговорилася і про заборону чоловіка – Влад не дозволяє їй показувати обличчя їх сина, тому в соцмережах хлопчик завжди трохи розгорнутоий від камери. "Поки показувати обличчя Майкла не планувалося – Влад не дозволяє", - пояснила Регіна, яка мріє стати мамою трьох дітей.

Фото: Регіна Тодоренко, Влад Топалов і їх синочок (instagram.com/reginatodorenko)

З сином зірковій сім'ї допомагають відразу п'ять бабусь – три бабусі і дві прабабусі. "І вони чудові!" - описала своїх родичок Регіна.До речі, від мами Майклу дісталися очі, губи й руки.

Регіна не надто добре змінює памперс синові – він постійно протікає. Зате у Влада це виходить чудово. І взагалі, вонаназивае співака ідеальним чоловіком.

Також ведуча згадала про перше знайомстві з батьками чоловіка. Воно пройшло не зовсім гладко.

Фото: Влад Топалов з мамою (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Це було після вистави. Я познайомилася з мамою Влада, і вона дуже образилася, що я не обняла її. Я просто поцілувала і сказала: "Здрастуйте, дуже приємно з Вами познайомитися". А вона образилася і каже: "Навіть не обняла мене, ніби не рідна", - зараз з посмішкою розповідає вона.

Відео:Youtube/ Дмитро Шепелєв

До речі, Регіна Тодоренко поділилася величезним досягненням маленького синочка напередодні його дня народження.