"Дуже гарні": Осадча та Горбунов захопили стильним виходом у світ

Зіркова пара Катя Осадча та Юрій Горбунов нещодавно повернулися з Парижа, де встигли відвідати показ нової колекції Андре Тана і погуляти по мальовничому місту, насолоджуючись теплою осінньою погодою і роблячи барвисті знімки. Зараз подружжя вже повернулися в Україну і днями захопили стильною появою на світському заході - вони побували на вечірці в честь 20-річчя журналу Cosmopolitan.

Причому, як з гумором зазначила Осадча, вони з Горбуновим "зустрілися" там, причому обидва працювали - шоумен був ведучим вечора, а Катя знімала новий випуск "Світського життя" і активно спілкувалася з гостями. Звичайно ж, подружжя не упустили шансу сфотографуватися разом і поділитися кадрами на своїх сторінках в Instagram.

Знаменитості виглядали дуже стильно і елегантно - телеведуча вибрала для робочого виходу в світ чорний брючний костюм і блискучий сріблястий топ з відвертим декольте. Доповнили ефектний образ туфлі на підборах і вуаль-сіточка на голові.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Горбунов був у класичному синьому костюмі з метеликом і білій сорочці.

"Cosmopolitan Україна 20 років!! Вітаємо!Так тримати!!" - прокоментував Юрій фото з коханою дружиною.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

В коментарях підписники в черговий раз відзначили, що Катя і Юра - дуже красива і мила пара.

Які ж ви гарні) любові вам безмежної)

Ви супер

Вітаю

Катерина дуже гарна і чарівна жінка . Щасти вашій родині

Дуже гарні

Як я Вас обох люблю.Щастя Вам!

Чудова пара! Щастя вам!) Юрків, я дуже рада за тебе!!!)

Ви великі молодці, дуже вас люблю!

Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, Юрій Горбунов підкорив мережу ефектною асаной з йоги.

До речі, Катя Осадча похвалилася ефектним нарядом для подорожей.