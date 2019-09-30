"Дуже красива": Ірина Білик показала рідкісне фото мами

Артистка залишила мамі зворушливе визнання
Ірина Білик не дуже часто ділиться в мережі особистими моментами, однак іноді все ж показує сімейні кадри. Так, нещодавно співачка розчулила шанувальників рідкісним фото з чоловіком і підрослим синочком Табризом. А на новому кадрі в своєму Instagram артистка вирішила зізнатися в любові ще одній найріднішій людині - мамі.
Ірина поділилася рідкісним фото матері Ганни Яківни та супроводила його зворушливим посланням. Зазначимо, що жінка зображена на фото в ефектній сукні в геометричний принт, з гарною зачіскою і квітами в руках - ймовірно, подарунком від люблячої доньки.
"Єдине на землі божество, яке не знає атеїстів, це мама. Зробіть приємне тій, що подарувала вам життя: зізнайтеся в коханні. Адже це так просто) Люблю тебе, мамо", - написала Білик.
Фото: Ірина Білик показала свою маму (instagram.com/bilyk_iryna)
Відзначимо, що раніше Ганна Яківна Білик працювала інженером на авіазаводі, а пізніше влаштувалася шеф-кухарем на телеканал "Інтер".
Підписники поспішили відзначити, що мама артистки прекрасно виглядає і дуже красива і залишили багато теплих відгуків.
Скріншот коментарів (instagram.com/bilyk_iryna)
Нагадаємо, Ірина Білик розповіла про загадкового чоловіка, який подарував їй електромашину за 1,25 млн грн. За словами співачки, вони всього лише друзі.
Крім того, Ірина Білик відверто розмірковує і про любов до себе, а в особливості закликає до прийняття свого тіла, якого б воно не було розміру.