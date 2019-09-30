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"Дуже красива": Ірина Білик показала рідкісне фото мами

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Артистка залишила мамі зворушливе визнання

Ірина Білик не дуже часто ділиться в мережі особистими моментами, однак іноді все ж показує сімейні кадри. Так, нещодавно співачка розчулила шанувальників рідкісним фото з чоловіком і підрослим синочком Табризом. А на новому кадрі в своєму Instagram артистка вирішила зізнатися в любові ще одній найріднішій людині - мамі.

Ірина поділилася рідкісним фото матері Ганни Яківни та супроводила його зворушливим посланням. Зазначимо, що жінка зображена на фото в ефектній сукні в геометричний принт, з гарною зачіскою і квітами в руках - ймовірно, подарунком від люблячої доньки.

"Єдине на землі божество, яке не знає атеїстів, це мама. Зробіть приємне тій, що подарувала вам життя: зізнайтеся в коханні. Адже це так просто) Люблю тебе, мамо", - написала Білик.

Фото: Ірина Білик показала свою маму (instagram.com/bilyk_iryna)

Відзначимо, що раніше Ганна Яківна Білик працювала інженером на авіазаводі, а пізніше влаштувалася шеф-кухарем на телеканал "Інтер".

Підписники поспішили відзначити, що мама артистки прекрасно виглядає і дуже красива і залишили багато теплих відгуків.

  • Шикарна жінка!!!!
  • Вона подарувала світові Талант. Іриша, слухаю тебе багато десятків років.
  • Мама шикарно виглядає!
  • Красуня
  • Красуня матуся. Дай бог здоров'я
  • Дуже гарна мама, здоров'я, чудова людина
  • Так мило
  • яка у вас молода мама!
  • У вас дуже красива матуся
  • Яка красуня.прям модниця!!!! Мама умничка.
  • Мама красуня. Вам обом міцного здоров'я
  • Мама виховала чудову донечку і хорошу людину! здоров'я їй!

Скріншот коментарів (instagram.com/bilyk_iryna)

Нагадаємо, Ірина Білик розповіла про загадкового чоловіка, який подарував їй електромашину за 1,25 млн грн. За словами співачки, вони всього лише друзі.

Крім того, Ірина Білик відверто розмірковує і про любов до себе, а в особливості закликає до прийняття свого тіла, якого б воно не було розміру.

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