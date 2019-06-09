"Дуже хочеться!": Сєдокова з великим декольте поділилася "літнім" бажанням

Співачка продовжує ділитися своїми думками з дописувачами
Анна Сєдокова розповіла своїм читачам про те, що їй би хотілося, щоб у неї була дача. Крім того, популярна співачка виставила нове фото на своїй сторінці в Instagram.
Седокова також вирішила запитати пораду, як їй бути в ситуації, коли у неї немає дачі.
"А що робити, якщо у тебе немає дачі, але тобі на неї дуже хочеться! Як ви справляєтеся з цією глобальною проблемою? Я вперше хочу відписатися від всіх дачників з їх "як же тут добре". Є лайфхаки для мене?" - написала співачка.
Анна Сєдокова (фото: instagram.com/annasedokova)
Користувачі мережі залишили Сєдокової свої поради:
Скріншот з Instagram
Скріншот з Instagram
Нагадаємо, що повністю оголена Анна Сєдокова викликала фурор в мережі. Пікантний знімок викликав бурхливі обговорення шанувальників.
Раніше повідомлялося про те, що Анна Сєдокова зачарувала мережу фото з дорослою дочкою, якій в цьому році виповнюється 15 років.