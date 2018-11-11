"Дуже швидко остигала вода": Брежнєва розповіла про зйомки кліпу

Фото: Співачка Віра Брежнєва (Instagram/ververa)

Співачка розповіла через які труднощі їй довелося пройти на знімальному майданчику під час зйомок кліпу на пісню "Sexy Bambina"

Українська співачка і колишня учасниця групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва нещодавно відновила рубрику "VBfacts" у своєму Instagram. Виконавиця опублікувала відео з кадрами свого кліпу,а ще написала, що занудьгувала по цій рубриці і розповіла фоловерам цікаві факти про зйомки кліпу "Sexy Bambina", який вийшов ще в кінці 2011 року.

"В хронологічному порядку наступним йде кліп на пісню #SexyBambina . Вона була написана після "Нірвани", але, як я вам розповідала, "Нірвану" не брали на радіо, тому і "Sexy Bambina" залишилася в листі очікування на деякий час. Поки не прийшов її час, і він прийшов з кліпом одночасно. SEXY BAMBINA, листопад 2011 року", - написала зірка.

Скріншот відео (instagram.com/ververa)

В продовженні поста Віра розповіла, через які трансформації їй довелося пройти для зйомок в кліпі: вона тоді вона вперше спробувала для кліпу інший колір волосся.

"І завдяки йому перевтілилася в зовсім іншу дівчину. А для мене це найцікавіше в роботі", – зазначила Брежнєва.

Також селебріті розкрила один із секретів зйомок кліпу. Тату на нозі співачки – тимчасовий малюнок чорнилом, яке зійшло через тиждень. А чорне плаття довелося порвати на шматки, але собак для цього не залучали, з цим відмінно впоралися стилісти. Після, прив'язавши до волосіні його шматочки, вони смикали за неї, зриваючи уривки з співачки.

Скріншот відео (instagram.com/ververa)

"Собак зі мною в кадрі не було. Великих собак я побоююся, а з гучною музикою це подвійно небезпечно. Тому мене знімали окремо, собак - окремо", – продовжила згадувати Віра.

Передбачаючи можливі закиди, співачка запевнила, що хлопчик з кліпу був таки справжнім. Крім того, вона зазначила, що це її єдиний кліп 16+, але "такий був настрій".

Зірка ще розповіла про складнощі з роялем і сукнею, які були на знімальному майданчику.

"Коли я сіла за рояль, те плаття, яке ми придумали і пошили, виглядало дуже об'ємно. І ні з якого ракурсу не було красивим. А запасного варіанту у нас не було... Але я ж працюю з талановитими і творчими людьми! Ми знайшли корсет і (навіть не знаю звідки) дістали кілька метрів бежевою сітки. Навіть не скріпивши їх один з одним", – розповіла Брежнєва своїм фоловерам.

Рубрика "VBfacts" з'явилася на сторінці Брежнєвої в 2016-му році, в ній вона зазвичай розповідає про те, як проходили зйомки кліпів на її пісні.

Відео: кадри кліпу на пісню "Sexy Bambina" (instagram.com/ververa)

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