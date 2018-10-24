Чарівна пара: користувачі знайшли відео з випускного Кейт Міддлтон і принца Вільяма

Фото: Колаж РБК-Україна

Принц Вільям познайомився з Кейт Міддлтон під час навчання в університеті

Відомо, що Кейт Міддлтон і принц Вільям познайомилися в престижному університеті Сент-Ендрюс у Шотландії, після чого за життям закоханої парочки почав спостерігати весь світ. Не так давно в соціальних мережах з'явився раніше невідомий відеоролик, де Вільяму і Кейт Міддлтон вручають дипломи на випускній церемонії. Відповідний ролик можна переглянути у Instagram.

На відео Вільяму і Кейт по 23 роки. На церемонії можна помітити членів королівської сім'ї: Єлизавету II, принца Філіпа, а також принца Чарльза з дружиною Каміллою.

"Просто вирішив поділитися цим милим відео Вільяма і Кейт! Що мені найбільше подобається - широка посмішка Чарльза, коли назвали ім'я його майбутньої "дорогої" невістки. Навіть королева в цей момент подивилася на Чарльза!", - написано під роликом.

Нагадаємо, що одруження принца Вільяма і Кейт Міддлтон відбулося 29 квітня 2011 року в лондонській Соборній церкві Святого Петра у Вестмінстерському абатстві. В день весілля королева Великобританії Єлизавета II присвоїла онукові титул герцога Кембриджського.

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Відео: РБК-Україна