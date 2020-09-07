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Чарівне малятко: Джіджі Хадід підірвала мережу зворушливим дитячим фото

Понеділок 07 вересня 2020 20:32
Чарівне малятко: Джіджі Хадід підірвала мережу зворушливим дитячим фото
Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)
Автор: Lite

Зірка порадувала шанувальників

Джіджі Хадід, яка незабаром стане мамою, поки що перебирає свої власні дитячі альбоми. Модель знайшла фото, на якому позує разом зі старшою сестрою. За допомогою милого сімейного знімка дівчина привітала Маріеллу з днем ​​її народження. «Наша старша сестра - креатив і веселощі, і найкраща мама для ангелів, якими вона нас благословила ... Люблю тебе дуже сильно і хотіла б відсвяткувати з тобою. Ти заслуговуєш кращого дня і кращого року», - написала Джіджі. «О боже, я ніколи не бачила цього», - відповіла іменинниця, для якої знімок став справжнім сюрпризом.

Чарівне малятко: Джіджі Хадід підірвала мережу зворушливим дитячим фото

Дитяче фото Джіджі (фото: instagram.com/gigihadid)

На фото старша із знаменитих сестер Хадід постала ще зовсім малою: Маріелла тримає її на руках. Дівчатка катаються на роликах і від душі веселяться. Сама Джіджі виглядає неймовірно гарненькою. Що тут же почали обговорювати фанати. Багато хто припустив, що саме так буде виглядати малюк Джіджі Хадід і Зейна Маліка, який, за чутками, з'явиться на світ вже в вересні.

Чарівне малятко: Джіджі Хадід підірвала мережу зворушливим дитячим фотоДжіджі Хадід и Зейн Малік (фото: instagram.com/gigihadid)

Поки що модель не поспішає видавати знакову для себе дату. Обмежившись численними «ваігітними» фото з розкішної зйомки. Для фанатів моделі, яка спочатку не планувала ділитися ніякими особистими кадрами з періоду вагітності, ці пости і так стали справжнім подарунком.

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