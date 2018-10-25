"Звичайна гарна україночка": Катя Осадча в "бомбовій" сукні за 1700 грн підкорила мережу

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники Осадчої відзначили, що їй добре без макіяжу

Хеллоуїн 2018 вже не за горами — в ніч з 31 жовтня на 1 листопада в США будуть відзначати День всіх святих. Ця традиція також перекочувала і до українців: різні розважальні заклади зазивають до себе гостей на яскраві вечірки, а українські зірки приміряють тематичні вбрання.

Так, телеведуча Катя Осадча також вирішила приєднатися до незвичайного свята. На своїй instagram-сторінці Осадча опублікувала яскраве фото з тематичним антуражем. В руках ведуча тримає гарбуз — незмінний символ Хеллоуїна.

"Свято осені. Готові", — підписала знімок Катя Осадча.

Катя Осадча в "осінньому образі" (фото: instagram.com/kosadcha)

При цьому підписникам ведучої "Світського життя" більше сподобалася її картата сукні від бренду "Maevskaya". Як зазначено на сторінці бренду в мережі instagram, вибране Осадчою плаття коштує 1700 грн.

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Шанувальники телеведучої підкреслили, що цей образ їй дуже личить.

"Без гриму звичайна гарна україночка", — підкреслює alexkhlystun1390.

"Сукня бомбова", — зазначає apanasenko2015.

"Краса і дама, і сукня, і гарбуз", — захоплюється perova_inna.

"Неперевершений вигляд", — підкреслює torygladun.

"Яка красива фотографія", — пише lisa_zayka.

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, раніше Осадча та Горбунов порадували шанувальників яскравими осінніми фото.

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