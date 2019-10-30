"Обов'язково здійсниться": щаслива Осадча навчила правильно загадувати бажання

Останнім часом Катя Осадча не перестає дивувати своїх шанувальників яскравими перевтіленнями - спочатку ведуча стала пекучою брюнеткою з довгим волоссям і напередодні Хеллоуїна приміряла образ героїні комедійного фільму жахів Мортисию Адамс, а після постала ефектною червоною королевою з каштановим волоссям і короною на голові.

Після насичених робочих днів Катерині дуже хотілося відпочити, і не де-небудь, а на морі - і її мрія збулася! Барвистими фото щаслива теледіва поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Крім того, ведуча розповіла підписникам, як потрібно загадувати бажання, щоб воно обов'язково збулося.

Осадча побувала на Київському морі і позувала на тлі широкої водної гладі і навислих над нею хмар. Знаменитість обрала для прогулянки зручний і стильний наряд - світло-сірі штани в смужку, кросівки і об'ємний червоний пуловер. Волосся вона зібрала в гарну косу і виблискує променистою усмішкою на камеру.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Всі знають, що якщо правильно бажати і ретельно ставити мету, то вона обов'язково в втілиться в життя. Ось я хотіла на море :) маю Київське, але ж море. А у вас, як втілюються мрії, списки бажань пишете?" - поділилася артистка.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Фолловери радіють за Катю і захоплюються її красою, а також дякують за корисну пораду.

Чарівна...щаслива та цікава....

Катю,Ви завжди така "шик" така гарна , але водночас така проста і людяна

Ви дуже гарна та мудра жінка!

Ти дуже красива!!!

Красотища!

Дуже гарно

Краса

Катюша ви оптиміст

Брючки, фігурка... супер

Якщо щиро вірити і хотіти, то обов'язково збудеться мрія/ не відразу правда. найголовніше вірити

Як гарно

Чарівно Катерино

Ти дуже красива!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча зачарувала пронизливою ніжністю з коханим чоловіком Юрієм Горбуновим.

Раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов підкорили елегантним виходом у світ під час поїздки до Відня.