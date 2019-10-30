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"Обов'язково здійсниться": щаслива Осадча навчила правильно загадувати бажання

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Телеведуча дуже хотіла побувати на морі

Останнім часом Катя Осадча не перестає дивувати своїх шанувальників яскравими перевтіленнями - спочатку ведуча стала пекучою брюнеткою з довгим волоссям і напередодні Хеллоуїна приміряла образ героїні комедійного фільму жахів Мортисию Адамс, а після постала ефектною червоною королевою з каштановим волоссям і короною на голові.

Після насичених робочих днів Катерині дуже хотілося відпочити, і не де-небудь, а на морі - і її мрія збулася! Барвистими фото щаслива теледіва поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Крім того, ведуча розповіла підписникам, як потрібно загадувати бажання, щоб воно обов'язково збулося.

Осадча побувала на Київському морі і позувала на тлі широкої водної гладі і навислих над нею хмар. Знаменитість обрала для прогулянки зручний і стильний наряд - світло-сірі штани в смужку, кросівки і об'ємний червоний пуловер. Волосся вона зібрала в гарну косу і виблискує променистою усмішкою на камеру.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Всі знають, що якщо правильно бажати і ретельно ставити мету, то вона обов'язково в втілиться в життя. Ось я хотіла на море :) маю Київське, але ж море. А у вас, як втілюються мрії, списки бажань пишете?" - поділилася артистка.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Фолловери радіють за Катю і захоплюються її красою, а також дякують за корисну пораду.

  • Чарівна...щаслива та цікава....
  • Катю,Ви завжди така "шик" така гарна , але водночас така проста і людяна
  • Ви дуже гарна та мудра жінка!
  • Ти дуже красива!!!
  • Красотища!
  • Дуже гарно
  • Краса
  • Катюша ви оптиміст
  • Брючки, фігурка... супер
  • Якщо щиро вірити і хотіти, то обов'язково збудеться мрія/ не відразу правда. найголовніше вірити
  • Як гарно
  • Чарівно Катерино
  • Ти дуже красива!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча зачарувала пронизливою ніжністю з коханим чоловіком Юрієм Горбуновим.

Раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов підкорили елегантним виходом у світ під час поїздки до Відня.

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