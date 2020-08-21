В обіймах коханого: Лілія Ребрик підкорила романтикою в саду

Українська телеведуча Лілія Ребрик вже 9 років заміжня за хореграфом і танцівником Андрієм Диким, з яким познайомилася на паркеті шоу Танці з зірками. Незважаючи на такий солідний подружній стаж і наявність двох дітей, вони змогли зберегти пристрасть і романтику у своїх відносинах.

Так, Лілія та Андрій влаштували собі романтичний вечір в саду свого заміського будинку і зробили жаркі фото біля басейну. Ліхтарі додали кадрам особливої атмосферності.

На фото ведуча похвалилася гнучкістю, завмерши в танцювальному русі, а коханий чоловік міцно стискає її в обіймах.

Для вечора для двох Ребрик вибрала елегантне біле плаття-міді на бретелях, відмовившись від взуття та макіяжу. Вдома теледіва часто ходить в зручному одязі і без косметики і укладання. Андрій Дикий позував у світло-блакитній сорочці, джинсах і білих кросівках. Пара щасливо посміхалася і виглядала дуже закоханою.

Лілія Ребрик зворушила романтикою з чоловіком Андрієм Диким (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Люблю", – лаконічно підписала зворушливі фото Лілія.

Користувачі мережі засипали пару розчуленими коментарями і побажаннями щастя.

Дууууууууже гарні

Яка гарна пара. Щастя благополуччя кохання всього самого найкращого

Які Ви гарні

Я Вас і вашу родину обожнюю, шалено щаслива сім'я

Які ви чудові

Це любов

Ви чудова пара нехай ГОСПОДЬ Вас бі пилі!!

Боже мій, ну які ж Ви гарненькі!

Який у вас гарний і романтичний двір

Позитивно, щасливо, закохано і гарно

Як круто, що сім'я створена в Любові щастя вам!!! Ви надихаєте не погоджуватися на менше

Красиві))

Як ніжно і гармонійно, просто ууухххх...

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше смілива Лілія Ребрик вразила кардинальною зміною іміджу і кольору волосся.

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