Обійми в ночі: Наталя Могилевська заінтригувала ніжним кадром з чоловіком

Співачка змусила шанувальників гадати, хто її ніжно обіймає на відео

Видео: YouTube/Светская жизнь

Украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно произвела фурор появлением в стильных красных брюках, показала трогательное видео, на котором нежно обнимается с молодым человеком. Интригующий кадр она разместила в Instagram.

Артистка в белом свитере с ярким макияжем кладет голову на плечо загадочному мужчине, а он заботливо наклоняется к ней, прижимаясь щекой. Рука незнакомца в кожаной куртке и кепке лежит за спиной певицы на спинке дивана.

"Уставшие, но счастливые возвращаемся в Киев после концертов. Отдыхать нет времени, поэтому репетиции и подготовка к большому сольнику продолжается!" - написала звезда.

Но поклонников артистки беспокоили не только ее творческие планы, но и персона представителя сильного пола, оказавшегося рядом с артисткой.

"Как прекрасно Вы выглядите", "Признавайтесь, и кто это такой симпатяга с вами?", "С кем обнимаемся в ночи-то?", "Натали, ты супер! Ты настоящая!", "Вы лучшая", - писали фолловеры.

Особо пикантно короткий ролик смотрится на фон признания Натальи об изменениях в ее личной жизни. На откровения Могилевская решилась в интервью Кате Осадчей в рамках ее программы "Светская жизнь", опубликованном на YouTube-канале передачи.

"Разрешаю себе иметь встречи: очень приятные, серьезные, и очень серьезные и приятные люди. И весна – это такое время, когда Масленица, когда женщина выходит на улицу и говорит: "Смотрите, ребята, я готова", - отметила певица.

Напомним, что Наталья Могилевская покорила поклонников нежным весенним образом с букетом цветов.

К слову, Наталья Могилевская показала трендовый образ в плаще с леопардовым принтом.