Обійми в ночі: Наталя Могилевська заінтригувала ніжним кадром з чоловіком

Відео: YouTube/Світське життя

Українська співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно справила фурор появою в стильних червоних штанах, показала зворушливе відео, на якому ніжно обіймається з молодим чоловіком. Інтригуючий кадр вона розмістила в Instagram.

Артистка в білому светрі з яскравим макіяжем кладе голову на плече загадкового чоловіка, а він дбайливо нахиляється до неї, притискаючись щокою. Рука незнайомця в шкіряній куртці і кепці лежить за спиною співачки на спинці дивана.

"Втомлені, але щасливі повертаємося до Києва після концертів. Відпочивати немає часу, тому репетиції та підготовка до великого сольнику триває!" - написала зірка.

Але шанувальників артистки турбували не тільки її творчі плани, але і персона представника сильної статі, що опинився поряд з артисткою.

"Як чудово Ви виглядаєте", "Признавайтесь, і хто це такий симпатяга з вами?", "З ким обнімаємося в ночі?", "Наталі, ти супер! Ти справжня!", "Ви найкраща", - писали фоловери.

Особливо пікантно короткий ролик виглядає на фон зізнання Наталії про зміни в її особистому житті. На одкровення Могилевська зважилася в інтерв'ю Каті Осадчій в рамках її програми "Світське життя", опублікованому на YouTube-каналі передачі.

"Дозволяю собі мати зустрічі: дуже приємні, серйозні і дуже серйозні і приємні люди. І весна – це така пора, коли Масляна, коли жінка виходить на вулицю і каже: "Дивіться, хлопці, я готова", - зазначила співачка.

Нагадаємо, що Наталя Могилевська полонила шанувальників ніжним весняним образом з букетом квітів.

До слова, Наталя Могилевська показала трендовий образ в плащі з леопардовим принтом.