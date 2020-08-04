Чарівна Лілія Ребрик у вечірньому вбранні поділилася дієвою схемою досягнення мрії

Лілія Ребрик звикла вести з підписниками в Instagram задушевні бесіди, ділиться своїм життєвим досвідом і розповідати про власні секрети, перевірені особисто. Ведуча відверто розмовляє з шанувальниками на абсолютно різні теми і дає практичні поради на будь-який випадок життя. Так, в цей раз вона вирішила торкнутися питання сходження до успіху та досягнення своєї мети.

Вона опублікувала ефектне фото в чорній вечірній сукні по фігурі з відкритими плечима і лінією декольте, високим розрізом і декоративним поясом-пряжкою, всипаному камінням. А ось інформативний і корисний пост присвятила власним секретам досягнення бажаного та професійного зростання.

“Мій власний життєвий досвід: передусім - завжди будьте чесними із самими собою. Ставте мету, альо давайте собі час зрозуміти - чи дійсно це ваше? Коли я вирішила пов'язаність зв'язати своє життя з акторством - я дала собі рядків у 5 років зрозуміти: чи дійсно це моє. Чітко знала: якщо зрозумію, що на своєму місці - знайду сили піти. Наприклад, тренувати дітей як професійна спортсменка або бути перекладачем, адже я добре знала французьку мову. І недарма я собі поставила п'ятому ятирічний дедлайн - саме цей життєвий "прийом" допоміг мені сконцентруватися на головному і не відволікатися на дрібниці", - поділилася секретом Лілія.

Лілія Ребрик показала розкішний образ в веченем туалеті (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Також вона уточнила, що одним з найважливіших інгредієнтів є старанна праця. "Я працювала від світанку до заходу, я ледь встигала на останнє метро. У мене не було часу на гулянки, хлопців і походи в нічні клуби. І я переконана: саме завдяки великому праці і працелюбності у мене все склалося: через п'ять років я працювала в одному з найкращих театрів країни, знімалася в кіно і працювала на телебаченні. Я й досі працюю із задоволенням - від ранку до світанку! Життєвий "прийом", який лишився зі мною назавжди", - написала вона.

Ведуча радить бути чесним з собою і вірити у власні сили. "Мені пощастило: мене підтримували мої батьки, у мене було не так багато, альо смороду булі справжні - друзі, вони теж завжди підтримували мене навіть у моїх мріях найшаленіших. Альо и я в собі вірила і я в собі не сумнівалася. Йдіть до своєї мети твердо і з впевненістю! Але завжди пам " ятайте: будь-який успіх – це минулий час, а кожний новий проект - чистий аркуш, нова історія, і все починаєш спочатку!" - зазначила теледіва.

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик розкрила секрет стрункої фігури.