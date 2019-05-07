Чарівна Катерина Кухар розбурхала мережу постільним фото з Греції

Прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар дуже багато працює - крім виступів у рідній країні, танцівниця нерідко їздить по закордонним гастролям. Нарешті у неї знайшовся час влаштувати собі невеликий перепочинок і знаменитість разом з чоловіком Олександром Стояновим відправилася на відпочинок в сонячну Грецію.

На своїй сторінці в Instagram витончена красуня поділилася дещо пікантним фото, на якому вона оголена лежить в ліжку - втім, все прикрите ковдрою. Поруч з нею на ліжку стоїть ноутбук, а ззаду через вікно видніється тераса і море.

"Доброго всім ранку і продуктивного робочого тижня! А хто перший відгадає про яку машину я мрію - отримає від мене сувенір з Греції..." - написала Кухар.

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

До речі, раніше Катерина порадувала шанувальників ще й знімком в купальнику - балерина лежить на шезлонгу біля моря. Співачка також розповіла, що для неї любов.

"Love is.... Що таке ЛЮБОВ?! Для мене це: Фізичне і емоційне бажання бути там і з тим, чия фізична присутність життєво необхідна.... Це непідвладна нам хімія, природу якої ми не в силах пояснити, навіть якщо будемо всіма силами намагатися відкинути і втекти від неї... Це хвороба, з якою можна жити... Мені зовсім не притаманна любов з першого погляду..... я жінка емоційна, але вкрай раціональна... ))) Звикла перевіряти всі часом, вчинками, а не словами... Довго всматривающаяся, що перевіряє, шукає вада і підступ... Але ніколи не говори НІКОЛИ! ))) Є місця в яких вам ПРОСТО ДОБРЕ.....і люди....., які вгадують твої думки і бажання...", - зізналася вона.

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Шанувальники поспішили залишити свої захоплені коментарі.

"Катерина, Вам добре! А як нам(чоловікам) лягати спати з Мрією!!!"

"Дуууже красива і жіночна. Гарного відпочинку :)"

"Катя, ти зі своїми подушками подорожуєш? :)"

"Розкішна"

"Богиня"

"А у вас на подушці ваші иницыалы - Е До - це іменна?)"

"Красива мила прекрасна шикарна"

"Сексуальний вигин прими-пантери"

"Катерино, Ви естет в роботі і в любові"

"Красоточка, Катюш"

"Як же мені подобаються ці фривольності))))"

"Вигин Пантери"

"Моя, Прима, Ви прекрастны Щасливого відпочинку, яскравих емоцій"

Нагадаємо, раніше зваблива Катерина Кухар влаштувала гарячі танці з Монатиком.

Ми також писали, що Катерина Кухар зачарувала образом в довгій невагомій сукні.

До речі, Катерина Кухар розповіла про зйомки в кіно. Народна артистка України зіграє в романтично-фантазійному фільмі "Віддана", який заснований на відомому романі Софії Андрухович "Фелікс Австрія".