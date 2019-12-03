Образ впливає на психіку: Леся Нікітюк вразила радикальною зміною іміджу

Леся Нікітюк не перестає дивувати шанувальників яскравими образами і несподіваними перевтіленнями. Українська телеведуча не сидить на місці і постійно знімається в нових проектах. Для чергового "творчого експерименту" Лесі довелося приміряти незвичну роль - чито вчительки, чи то просто "класичної жінки з 90-х".

Нікітюк з'явилася в строгому костюмі зі спідницею-олівцем і закритою кофтиною в бордово-білій гамі. На ногах - високі шкіряні чоботи. Окремої уваги заслуговує зачіска ведучої. Для нового образу Нікітюк приміряла перуку коротко стриженого каштанового волосся. Макіяж також відповідає оригінальному луку - жирні губи, акцент на очі. А ось з аксесуарів - масивні бузкові сережки.

При цьому на опублікованому в "сторіз" відео Нікітюк, як правило, захоплює невичерпним почуттям гумору та самоіронії. Підіграючи своєму виходу Леся співа й пританцьовує.

"Образ впливає на психіку людини", - коментує відео Нікітюк.

Леся Нікітюк в образі вчительки

Доречі, до цього Нікітюк показала шанувальникам цілком стильний повсякденний образ на зиму 2019. Леся сфотографувала своє відображення. Ведуча позує у зручних візерункових штанах, білосніжному светрі грубої в'язки, короткій куртці зі штучного хутра, черевиках. З аксесуарів - стильна сумка-клатч. Також окремої уваги заслуговує зачіска телеведучої - модна "Мальвіна". Вийшов дуже трендовий образ на кожен день.

Стильна Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк влаштувала "стилный батл" зі своїми колегами і подругами.